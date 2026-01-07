Fondos Feder
Abierta una convocatoria de 10 millones para proyectos de I+D+i de pymes en Extremadura
Las pequeñas y medianas empresas extremeñas podrán acceder a estas subvenciones, que se dividirán en tres modalidades, con un plazo de presentación de solicitudes de un mes desde el 8 de enero de 2025.
Efe
La Junta de Extremadura ha convocado ayudas por un importe total de 10 millones de euros destinadas a la financiación de proyectos de investigación industrial y desarrollo experimental realizados por pequeñas y medianas empresas, pymes de base tecnológica y startups en la región.
Según recoge una resolución de la Secretaría General de Ciencia, Tecnología e Innovación publicada este miércoles en el Diario Oficial de Extremadura (DOE), la convocatoria corresponde al ejercicio de 2025 y contempla tres modalidades: proyectos desarrollados por pymes (Modalidad I), por pymes de base tecnológica (Modalidad II) y por pymes startup (Modalidad III)
Del total de fondos, 7 millones de euros se destinan a la Modalidad I, mientras que 1,5 millones se asignan a cada una de las modalidades II y III.
Financiación
La financiación de las ayudas que se regulan en esta convocatoria se realizará con cargo al Programa Operativo del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) de Extremadura correspondiente al periodo de programación (2021-2027). El porcentaje de cofinanciación de los fondos FEDER es de un 85%.
Los proyectos deberán encuadrarse en los ámbitos de la Estrategia de Investigación e Innovación para la Especialización Inteligente de Extremadura 2021-2027 (RIS3), que incluye áreas como agroalimentación, transición ecológica, salud y bienestar, industrias culturales y turismo, y tecnologías digitales de aplicación transversal.
La concesión de las ayudas se realizará mediante convocatoria abierta y procedimiento de concurrencia competitiva, con una valoración máxima de 100 puntos, atendiendo a criterios como la calidad científico-técnica, la viabilidad económica, el plan de explotación comercial y el impacto socioeconómico del proyecto.
El plazo para la presentación de solicitudes será de un mes a contar desde este jueves, 8 de enero, y las mismas deben tramitarse de forma electrónica.
