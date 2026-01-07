Meteorología
Alerta amarilla por niebla en las Vegas del Guadiana para este jueves
El Centro Coordinador de Emergencias 112 Extremadura recomienda precaución en carretera ante la niebla, instando a reducir la velocidad y aumentar la distancia de seguridad
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) activará este jueves, 8 de enero, la alerta amarilla por nieblas en la comarca pacense de la Vegas del Guadiana, donde la visibilidad será de hasta 200 metros. El aviso comenzará a partir de esta medianoche y se extenderá hasta las 12:00 horas del jueves.
Ante este fenómeno meteorológico adverso, el Centro Coordinador de Emergencias 112 Extremadura recomienda a la ciudadanía en general precaución en carretera, dado que conducir con niebla requiere adaptarse a unas condiciones especialmente complicadas.
Aumentar la distancia de seguridad
El campo de visión es mucho menor, por lo que hay que adaptarse a la visibilidad reduciendo la velocidad, aumentando la distancia de seguridad y siguiendo las marcas longitudinales de la carretera si no tenemos otra referencia.
Asimismo, las luces antiniebla traseras son obligatorias cuando hay niebla densa, pero se deben usar solo cuando realmente se necesitan para evitar deslumbramientos. Hay que evitar el uso de luces de largo alcance porque rebotan en la niebla.
También se debe prestar mayor atención a los vehículos de dos ruedas y a peatones y llevar consigo siempre un teléfono para poder comunicarse en caso de emergencia con el Servicio de Emergencias 112.
