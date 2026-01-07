Sector inmobiliario
Extremadura lanza la primera convocatoria de 4 millones para la rehabilitación de viviendas en municipios de hasta 10.000 habitantes
Se subvencionarán actuaciones de rehabilitación en materia de accesibilidad, eficiencia energética, conservación y habitabilidad
El plazo de solicitud se abrirá el próximo 1 de marzo y se concederán hasta un máximo de 14.000 euros por vivienda
G. M.
El Diario Oficial de Extremadura (DOE) ha publicado este miércoles el decreto por el que se aprueban las bases reguladoras de las subvenciones del Programa Autonómico de Rehabilitación de Vivienda en el ámbito rural y también la autorización de la primera convocatoria con una dotación de 4 millones de euros en cuatro anualidades (2026-2029).
Esta nueva línea de ayudas, que se aprobó en el Consejo de Gobierno de primeros de diciembre, está destinada a rehabilitar viviendas en municipios de hasta 10.000 habitantes y se subvencionarán actuaciones de rehabilitación en materia de accesibilidad, de eficiencia energética, de conservación y de habitabilidad en viviendas.
En concreto, hace referencia a las actuaciones de conservación de la cimentación, estructura e instalaciones; y la conservación de cubiertas, azoteas, fachadas y medianerías. También contempla la adecuación interior de la vivienda a las condiciones de funcionalidad, habitabilidad, seguridad e higiene; mejoras de eficiencia energética y mejora de accesibilidad.
Los jóvenes tendrán prioridad en el acceso a las ayudas
Como recoge el DOE y ya avanzó la portavoz del Ejecutivo autonómico, Elena Manzano, las subvenciones cubrirán el 50% del presupuesto de las obras, porcentaje que se elevará hasta el 70% cuando los solicitantes sean jóvenes (que tendrán prioridad en el acceso a las ayudas), familias numerosas, familias monoparentales o unidades familiares con alguna persona en situación de vulnerabilidad.
La ayuda será de hasta 14.000 euros por vivienda cuando se trate de una vivienda unifamiliar, y de 9.000 euros por vivienda cuando se trate de rehabilitación interior de un inmueble perteneciente a un bloque de pisos.
El plazo de presentación de solicitudes de ayuda será de tres meses y se iniciará el 1 de marzo de 2026; no se admitirán a trámite las que se presenten fuera de este plazo.
