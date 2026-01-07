La Filmoteca de Extremadura arranca su programación de 2026 con seis ciclos temáticos y trece películas en enero

La Filmoteca de Extremadura ofrecerá en su programación de enero de 2026 seis ciclos temáticos que reúnen trece películas, combinando cine internacional, español, clásico, contemporáneo y educativo.

La propuesta, que marca el inicio del nuevo año cinematográfico en la institución, sigue reafirmando el "compromiso" de la Filmoteca con la cultura, la reflexión social y la formación de nuevos públicos.

Así, el primer ciclo 'Foco Festivales' comienza con una selección de películas recientes premiadas en los principales certámenes internacionales, como 'Urchin', de Harris Dickinson; 'Los colores del tiempo', de Cédric Klapisch; y 'Un simple accidente', de Jafar Panahi, Palma de Oro en el Festival de Cannes.

"Tres miradas comprometidas que reflejan la vitalidad del cine de autor contemporáneo", según indica la Junta de Extremadura en nota de prensa.

Seguidamente, en 'Clásicos de la Filmoteca', el público podrá redescubrir 'La pasión de Juana de Arco' (1928), de Carl Theodor Dreyer, una "obra maestra" absoluta del cine mudo que sigue siendo "referente por su intensidad dramática y su revolucionario lenguaje cinematográfico".

Cine español reciente

El ciclo 'Camino a los Goya' propone una selección de algunas de las películas más "destacadas" del cine español reciente y de la temporada de premios, entre ellas 'Romería', de Carla Simón; 'Gaua', de Paul Urkijo; 'Mi amiga Eva', de Cesc Gay; 'Los Tortuga', de Belén Funes y la dirección fotográfica del extremeño Diego Cabezas; y el documental 'The Sleeper, el Caravaggio perdido', de Álvaro Longoria, que "reconstruye la fascinante carrera internacional por un cuadro del maestro italiano oculto durante décadas".

En cuarto lugar, 'Derechos Humanos' pone el foco en la actualidad más urgente con '13 días 13 noches', de Martin Bourboulon, un intenso relato ambientado en la evacuación de Kabul en 2021 que "reflexiona sobre la protección de la población civil, el derecho al asilo y la responsabilidad internacional ante las crisis humanitarias", según señala la Junta de Extremadura.

La programación se completa con 'Cine Latinoamericano', que presenta 'El sendero azul', de Gabriel Mascaro, Oso de Plata en el Festival de Berlín, una película "humanista" que reflexiona sobre "el envejecimiento, la libertad y la dignidad personal a través de un viaje por el Amazonas".

Personas con discapacidad

Además, el ciclo matinal 'Filmoeduca' está dirigido a los centros educativos y asociaciones de personas con discapacidad de Cáceres, Badajoz, Mérida y Plasencia, con el objetivo de fomentar la alfabetización audiovisual y el uso del cine como herramienta educativa y de inclusión.

Para Educación Infantil y Primaria, se proyecta 'Pezqueñín, el pequeño aventurero', una película apta para todos los públicos y especialmente recomendada para la infancia.

Para Secundaria, Bachillerato y Ciclos Formativos, se programa 'Leer Lolita en Teherán' de Eran Riklis, una obra especialmente recomendada para el fomento de la igualdad de género, que pone en valor la educación, la lectura y la libertad de pensamiento.

Finalmente, la Junta de Extremadura ha destacado que la Filmoteca de Extremadura propone un programa diverso que invita a la ciudadanía a "disfrutar del cine, reflexionar sobre el mundo contemporáneo y formar nuevas miradas desde la gran pantalla".