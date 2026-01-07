Las fundaciones Caja Extremadura y Cajalmendralejo se unen y presentan a Guardiola su estrategia común para la región

La presidenta de la Junta de Extremadura en funciones, María Guardiola, ha recibido este miércoles a la presidenta de Fundación Caja Extremadura, Pilar García Ceballos-Zúñiga, y al presidente de la Fundación Cajalmendralejo, Fernando Palacios, quienes le han presentado un proyecto de trabajo común centrado en la contribución al desarrollo económico y social de Extremadura.

Con el nombre de 'Proyecto Extremadura', ambas fundaciones se han comprometido a desarrollar una "alianza" que genere un "impacto real, medible y beneficioso" para la ciudadanía extremeña.

De esta forma, a partir de 2026, las fundaciones Caja Extremadura y Cajalmendralejo sumarán esfuerzos y emprenderán una actividad conjunta de cara a "multiplicar su impacto", subraya la Junta de Extremadura en una nota de prensa.

Retos

Por su parte, la presidenta del Ejecutivo extremeño ha valorado "muy positivamente" el compromiso de ambas fundaciones con el progreso socioeconómico de la región y ha compartido con sus responsables la necesidad de afrontar retos como la despoblación, la cohesión territorial, el envejecimiento, el empleo juvenil y la salud mental.

En el encuentro también han estado presentes la consejera de Hacienda y Administración Pública, Elena Manzano, y la directora general de Fundación Caja Extremadura y Fundación Cajalmendralejo, Leonor García.