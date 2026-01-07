Las noticias de Extremadura: los titulares que no debes perderte hoy, 7 de enero

Estas son las noticias más destacadas de hoy en Extremadura:

La ausencia de un aeródromo en Cáceres supone una desventaja para el tejido empresarial, según un estudio que analiza la necesidad de mejorar las comunicaciones para atraer inversión y desarrollo

La Fundación Humans reconoce la atención humanizada que ofrecen los servicios hospitalarios de Cáceres y Badajoz: de envío de fármacos a domicilio a señal ética

Rafael Hernández, de Guareña, inició el viaje desde Huelva con otros dos jinetes. Tras cruzar 12 países y ser recibidos por emires y alcaldes, ha logrado cumplir una promesa hecha hace más de 30 años

La fallecida era de Valencia de Alcántara e iba en un vehículo conducido por su hija

'Ama y ensancha el alma' es el lema de Gloria Bendita, que abrirá en la calle Lusitania, en Miralvalle. Ofrecerá desde cafés, tés y chocolate con churros a panes de masa madre y pizzas