Actualidad
Las noticias de Extremadura: los titulares que no debes perderte hoy, 7 de enero
Estos son los contenidos informativos más destacados de hoy
Estas son las noticias más destacadas de hoy en Extremadura:
Un estudio sitúa el aeródromo de Cáceres como clave para el crecimiento económico y la atracción de inversiones
La ausencia de un aeródromo en Cáceres supone una desventaja para el tejido empresarial, según un estudio que analiza la necesidad de mejorar las comunicaciones para atraer inversión y desarrollo
Sello nacional para una farmacia más humana en los principales hospitales extremeños
La Fundación Humans reconoce la atención humanizada que ofrecen los servicios hospitalarios de Cáceres y Badajoz: de envío de fármacos a domicilio a señal ética
La historia del extremeño que llegó a La Meca a caballo: un viaje de ocho meses y 7.250 kilómetros
Rafael Hernández, de Guareña, inició el viaje desde Huelva con otros dos jinetes. Tras cruzar 12 países y ser recibidos por emires y alcaldes, ha logrado cumplir una promesa hecha hace más de 30 años
Muere una mujer de 73 años en un choque entre dos coches en el cruce de la N-521 con la carretera de Cedillo
La fallecida era de Valencia de Alcántara e iba en un vehículo conducido por su hija
Robe se 'cuela' en un nuevo establecimiento de hostelería en Plasencia
'Ama y ensancha el alma' es el lema de Gloria Bendita, que abrirá en la calle Lusitania, en Miralvalle. Ofrecerá desde cafés, tés y chocolate con churros a panes de masa madre y pizzas
- Extremadura estrena en 2026 deducciones al IRPF con ahorros de hasta 2.000 euros
- Más de 84.000 familias extremeñas recibirán la ayuda del bono social térmico: hasta 400 euros para calefacción y agua caliente
- Extremadura mira al cielo ante la posibilidad de nieve este viernes en las zonas más altas
- Sigue en directo la cabalgata de Reyes Magos en Extremadura
- La base aérea extremeña, eje del nuevo sistema de entrenamiento en combate aéreo con los nuevos cazas turcos
- Extremadura, una de las regiones más seguras para los pequeños negocios
- Los festivos y puentes de 2026 en Extremadura: consulta todas las fechas
- El Gordo de El Niño deja 1,2 millones en Extremadura con seis décimos premiados, uno de ellos 'defectuoso