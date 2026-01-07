Sello nacional para una farmacia más humana en los principales hospitales extremeños

«La excelencia técnica solo tiene sentido si va acompañada de humanidad», sentencia Juan Francisco Rangel Mayoral, jefe del Servicio de Farmacia Hospitalaria del Complejo Universitario de Badajoz. Y lo ha comprobado en su propio equipo. Por eso hace unos años, este servicio, formado por 57 profesionales de distintas categorías, comenzó a frenar la inercia del día a día, a escucharse más y mirar de frente a los pacientes con profesionalidad, pero también con cercanía y empatía. Y eso le ha valido a este servicio un reconocimiento nacional de la Fundación Humans, que también ha recibido el mismo servicio del complejo hospitalario de Cáceres y que, además de reconocer el buen hacer de ambos equipos, pone en el foco un trabajo imprescindible dentro del Servicio Extremeño de Salud (SES) a menudo poco visible.

Se trata de la Certificación Humans, enmarcada en un programa nacional que promueve la fundación que lleva el mismo nombre y que tiene por objetivo «transformar la asistencia sanitaria y sociosanitaria promoviendo la creación de ecosistemas sanitarios y sociosanitarios más humanos y compasivos donde la dignidad y el respeto sean pilares fundamentales».

Dos profesionales trabajando en el servicio del complejo pacense. / SANTI GARCÍA

Y eso es precisamente lo que han hecho en este servicio del complejo hospitalario de Badajoz con sumo mimo. «Es un reconocimiento muy importante para nosotros porque es además la confirmación de que nuestro trabajo va mucho más allá de gestionar medicamentos, va de personas que cuidan de personas», valora Rangel Mayoral.

Desde hace varios años este servicio cuenta con certificación ISO y una novedosa metodología, de nombre ‘Lean’, con la que se busca optimizar los procesos. «Esto nos ha obligado a mirarnos más: ver cómo recibe la información el paciente, cómo vive la espera hasta que lo podemos atender, cómo se siente el profesional en su día a día... Porque aunque el paciente es lo fundamental, no solo afecta a ellos, también a los profesionales». Con este punto de partida han logrado un servicio más humano a través de una serie de actuaciones y procesos que le han valido un reconocimiento nacional de Humans, y es (junto con el servicio de Badajoz) el único que cuenta con esta certificación en el conjunto del SES. En concreto, se han valorado distintas dimensiones como el trato al paciente, la atención al profesional, la coordinación sanitaria, la formación, la información al paciente, las instalaciones....

Un profesional trabajando en el servicio del complejo pacense. / SANTI GARCÍA

Pero, ¿qué medidas se han puesto en marcha? Entre ellas, ofrecen atención personalizada con consultas individuales, envío de fármacos a domicilio (al centro de salud más próximo) a las personas con mayores necesidades y seguimiento farmacológico en remoto, que seguirán potenciando más. También se han mejorado instalaciones, reorganizado las consultas y puesto en marcha lo que denominan la ‘señal ética’ para informar bien al paciente de dónde tiene que ir en cada momento.

Hay gestores de turno en algunas consultas, que seguirán ampliando, para reducir tiempos de espera y cuentan además con un plan de acogida a nuevos profesionales, otro de formación continua no solo sobre aspectos técnicos sino también de habilidades comunicativas o humanización, una mayor relación con asociaciones y colectivos, comunicación frecuente con todas las áreas de salud del SES.... Y en todos esos frentes y otros nuevos seguirán ahondando para poder revalidar esta certificación dentro de tres años y seguir dando lo mejor de sí mismos con un único objetivo: mejorar la calidad de la atención y la salud de los pacientes tanto dentro como fuera del hospital.