Energía
Año de récord en la generación hidráulica en Extremadura: la mayor de los últimos 15
A falta de contabilizar todavía el mes de diciembre en las estadísticas, el pasado es ya con seguridad el ejercicio con una producción hidroeléctrica más elevada en la región desde 2010
A falta de incluir todavía el mes de diciembre en las estadísticas, 2025 es ya con seguridad el año con una producción hidroeléctrica más elevada de los últimos quince en la comunidad autónoma. Entre enero y noviembre pasados, de las centrales hidráulicas extremeñas salieron 3.658,5 gigavatios-hora (GWh), lo que sobrepasa la generación de cualquiera de los años completos que van desde 2011 a 2024. Hay que retroceder hasta 2010 para encontrarse con una aportación más elevada de esta tecnología en la región. De acuerdo a los datos que publicó entonces la Junta de Extremadura, aquel ejercicio se produjeron 4.019 GWh. Inmediatamente por detrás de esta marca se encontraban hasta ahora los balances de 2011 (3.517 GWh) y 2024 (3.507 GWh), que ahora han quedado superados ambos.
Las abundantes precipitaciones caídas en buena parte del año que acaba de finalizar han permitido incrementar notablemente el aprovechamiento de los embalses con instalaciones hidroeléctricas. En promedio para toda la región, durante los once primeros meses de 2025 se llevaban registrados 696,6 milímetros (mm) de precipitaciones, un 139,4% de su valor de referencia a estas alturas del año (499,6 mm), según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Y los doce meses anteriores, los de 2024, también estuvieron en conjunto por encima de la media en cuanto a las lluvias, que se situaron un 15,1% por encima de su nivel de referencia, lo que hizo posible dejar atrás un periodo anterior de importante sequía.
Estado de los embalses
La mayor parte de la potencia hidráulica extremeña está instalada en la provincia de Cáceres, en presas de la cuenca del Tajo. Pese a toda el agua soltada para generar electricidad, en conjunto estos embalses han arrancado el año al 65% de su capacidad, siete puntos y medio por encima de la media de la última década al comienzo del ejercicio. Alcántara, la segunda infraestructura de este tipo mayor del país, se acerca al 70% de su potencial. Su central cuenta con 957 megavatios (Mw) de potencia instalada, más de un 40% de los 2.277 Mw que en total la tecnología hidráulica tiene puesta en servicio en territorio extremeño.
El embalse de Valdecañas y el de Gabriel y Galán rondan ambos el 58%, y el del Cedillo roza el 97%. Son los tres que siguen en aforo al de Alcántara dentro de la provincia, y en todos ellos se emplea también el agua para obtener energía.
En estos once meses, Extremadura fue la tercera comunidad autónoma con una mayor contribución de sus presas al sistema eléctrico español. Solo la superaron, aunque a mucha distancia, Castilla y León (8.803 GWh) y Galicia (7.195 GWh). En todo el país los saltos de agua inyectaron a la red 30.387 GWh.
'Mix' eléctrico extremeño
La aportación hidráulica también ocupó el tercer lugar en el 'mix' eléctrico extremeño. Por encima quedaron la nuclear (13.369,2 GWh de enero a noviembre) y la fotovoltaica (10.263,5 GWh). Por detrás de la hidroeléctrica, aparecen la solar térmica (1.307,7 GWh) y la eólica (201,9 GWh).
