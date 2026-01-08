El campo se une: dos tractoradas contra la PAC cortarán cinco carreteras en Extremadura

Todas las organizaciones agrarias con representación en Extremadura se han unido para convocar tractoradas de cara al 16 y 23 de enero en protesta por la reforma de la Política Agraria Común (PAC), los acuerdos comerciales internacionales y la situación de precios que atraviesan numerosas producciones agrícolas y ganaderas.

La movilización ha sido anunciada de forma conjunta por UPA-UCE Extremadura, APAG Extremadura Asaja, La Unión Extremadura y Asaja Cáceres, que han señalado que el actual escenario está llevando al campo extremeño a una "situación insostenible" que, a su juicio, pone en riesgo la viabilidad de las explotaciones familiares y agravará el despoblamiento de las zonas rurales.

Cortes de carreteras

Según han detallado las organizaciones, las tractoradas comenzarán a las 9.00 horas e incluirán cortes de tráfico en varias vías estratégicas de la región. En concreto, están previstos cortes en las carreteras nacionales N-430 y N-432, así como en las carreteras autonómicas EX-108, EX-119 y EX-370.

A su vez, han denunciado el incumplimiento de la Ley de la Cadena Alimentaria en producciones como el arroz, el maíz o el tomate. En este contexto, han reclamado a la Junta de Extremadura una mayor implicación para garantizar su aplicación efectiva, mediante el funcionamiento del observatorio de precios, la elaboración de costes de producción rigurosos y el refuerzo de las labores de inspección.

Para los cultivos de cereales, incluido el maíz, han solicitado además el establecimiento de una ayuda específica a la producción integrada.

Acuerdos comerciales y etiquetado

Han advertido también del impacto que tienen acuerdos comerciales, como los firmados con Camboya, Myanmar y Mercosur. En el caso del arroz, han reclamado la activación de una cláusula de salvaguarda efectiva frente a las importaciones de países terceros, así como una ley de etiquetado que garantice el origen de las producciones. Una demanda similar han trasladado para el sector de la miel, con un etiquetado claro que indique el origen del producto.

En cuanto al olivar tradicional, han pedido que se incremente el presupuesto de la ayuda en la próxima reforma de la PAC.

Sanidad animal

En materia de sanidad animal, las organizaciones han reclamado ayudas para las explotaciones de ovino afectadas por la lengua azul durante la pasada campaña y que, según han indicado, no han recibido apoyo económico.

Por todo ello, reclaman una PAC "fuerte", con presupuesto suficiente y manteniendo sus dos pilares. "Saldremos a la calle para reclamar lo que es justo y conseguir una igualdad real para todos los agricultores y ganaderos europeos", han señalado de forma conjunta.