Las noticias de Extremadura: los titulares que no debes perderte hoy, 8 de enero

Estas son las noticias más destacadas de hoy en Extremadura:

Unos cambios normativos en la tramitación de este tipo de recintos ha obligado a actualizar y modificar el pliego para adaptarlo a la nueva regulación

A falta de contabilizar todavía el mes de diciembre en las estadísticas, el pasado es ya con seguridad el ejercicio con una producción hidroeléctrica más elevada en la región desde 2010

El Consorcio Cáceres Ciudad Histórica abordará la rehabilitación de la calle Godoy, según anunció el alcalde en 2024, con el objetivo de convertir la zona en un referente turístico

Los hermanos Daniel y Francisco Gragera han publicado Ruy López, la cara oculta del tablero, un libro que aborda la vida del ajedrecista zafrense nacido en el siglo XVI e identificado como el primer campeón de oficio a nivel internacional

La hija de un paciente con cáncer critica la "desventaja con respecto a otros hospitales de la región"