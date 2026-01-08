Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Las noticias de Extremadura: los titulares que no debes perderte hoy, 8 de enero

Estos son los contenidos informativos más destacados de hoy

Rafa Mateos y Manuel Martín Castizo firman el acuerdo para impulsar un aeródromo en Cáceres.

Rafa Mateos y Manuel Martín Castizo firman el acuerdo para impulsar un aeródromo en Cáceres. / Carlos Gil

El Periódico Extremadura

El Periódico Extremadura

Estas son las noticias más destacadas de hoy en Extremadura:

La Junta de Extremadura ultima los trámites del aeródromo de Cáceres y prevé lanzar la licitación "en las próximas semanas"

Unos cambios normativos en la tramitación de este tipo de recintos ha obligado a actualizar y modificar el pliego para adaptarlo a la nueva regulación

Año de récord en la generación hidráulica en Extremadura: la mayor de los últimos 15

A falta de contabilizar todavía el mes de diciembre en las estadísticas, el pasado es ya con seguridad el ejercicio con una producción hidroeléctrica más elevada en la región desde 2010

El Hilton de Cáceres impulsa la rehabilitación de edificios completos en su zona de influencia

El Consorcio Cáceres Ciudad Histórica abordará la rehabilitación de la calle Godoy, según anunció el alcalde en 2024, con el objetivo de convertir la zona en un referente turístico

Ruy López, el extremeño que fue pionero mundial del ajedrez hace 500 años

Los hermanos Daniel y Francisco Gragera han publicado Ruy López, la cara oculta del tablero, un libro que aborda la vida del ajedrecista zafrense nacido en el siglo XVI e identificado como el primer campeón de oficio a nivel internacional

Denuncia la demora de ciclos de quimioterapia en Plasencia: "A mi padre ya le han retrasado dos sesiones"

La hija de un paciente con cáncer critica la "desventaja con respecto a otros hospitales de la región"

TEMAS

