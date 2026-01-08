Las noticias de Extremadura: los titulares que no debes perderte hoy, 8 de enero

Actualidad
La Junta de Extremadura ultima los trámites del aeródromo de Cáceres y prevé lanzar la licitación "en las próximas semanas"
Unos cambios normativos en la tramitación de este tipo de recintos ha obligado a actualizar y modificar el pliego para adaptarlo a la nueva regulación
Año de récord en la generación hidráulica en Extremadura: la mayor de los últimos 15
A falta de contabilizar todavía el mes de diciembre en las estadísticas, el pasado es ya con seguridad el ejercicio con una producción hidroeléctrica más elevada en la región desde 2010
El Hilton de Cáceres impulsa la rehabilitación de edificios completos en su zona de influencia
El Consorcio Cáceres Ciudad Histórica abordará la rehabilitación de la calle Godoy, según anunció el alcalde en 2024, con el objetivo de convertir la zona en un referente turístico
Ruy López, el extremeño que fue pionero mundial del ajedrez hace 500 años
Los hermanos Daniel y Francisco Gragera han publicado Ruy López, la cara oculta del tablero, un libro que aborda la vida del ajedrecista zafrense nacido en el siglo XVI e identificado como el primer campeón de oficio a nivel internacional
Denuncia la demora de ciclos de quimioterapia en Plasencia: "A mi padre ya le han retrasado dos sesiones"
La hija de un paciente con cáncer critica la "desventaja con respecto a otros hospitales de la región"
- Extremadura lanza la primera convocatoria de 4 millones para la rehabilitación de viviendas en municipios de hasta 10.000 habitantes
- Extremadura estrena en 2026 deducciones al IRPF con ahorros de hasta 2.000 euros
- Más de 84.000 familias extremeñas recibirán la ayuda del bono social térmico: hasta 400 euros para calefacción y agua caliente
- Extremadura mira al cielo ante la posibilidad de nieve este viernes en las zonas más altas
- Sigue en directo la cabalgata de Reyes Magos en Extremadura
- La base aérea extremeña, eje del nuevo sistema de entrenamiento en combate aéreo con los nuevos cazas turcos
- Extremadura, una de las regiones más seguras para los pequeños negocios
- Los festivos y puentes de 2026 en Extremadura: consulta todas las fechas