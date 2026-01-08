El PP extremeño buscará la próxima semana un pacto de Gobierno con Vox para la legislatura

La presidenta de la Junta de Extremadura en funciones, María Guardiola, iniciará la próxima semana las negociaciones con los partidos para formar Gobierno tras las elecciones autonómicas del pasado 21 de diciembre. Según fuentes próximas a la negociación, la líder del PP extremeño tratará de acordar con Vox un nuevo pacto de gobernabilidad para la legislatura, incluido un acuerdo que permitiriera sacar adelante los presupuestos, siempre con el objetivo de garantizar la estabilidad política, económica y social de la región.

De esta forma, Guardiola no solo buscará el apoyo de los de Santiago Abascal para volver a ser investida presidenta, sino que por iniciativa propia les propondrá entrar a formar parte de Ejecutivo autonómico. Lo que aún no ha trascendido es la letra pequeña de este posible pacto con Vox, que duplicó sus diputados al conseguir 11 en los comicios. La consejera portavoz en funciones, Elena Manzano, manifestó hace un par de semanas que la negociación se afrontaría "sin líneas rojas" y con todos los escenarios abiertos, por lo que se contemplaría también una posible abstención de los socialistas, si bien, estos ya han dado por rechazado este extremo.

La dirigente popular ya habría hablado con todos los partidos que han obtenido escaños tras los comicios autonómicos. Por el contrario, la portavoz del PSOE en la Diputación Permanente de la Asamblea, Piedad Álvarez, aseguró el pasado lunes que no se había producido ningún contacto en este sentido. Reconoció que el PSOE obtuvo "un mal resultado" en las urnas, pero reivindicó que la formación sigue siendo la segunda fuerza más votada, al obtener 18 diputados y, por tanto, es el "principal partido de la oposición".

Los plazos

El próximo 20 de enero se costituirá formalmente la nueva Cámara autonómica, que estará integrada por los 65 diputados elegidos en las elecciones. En esa sesión inaugural, el hemiciclo elegirá en primer lugar a la Presidencia de la Asamblea y, a continuación, al resto de los miembros de la Mesa, cuya composición suele formar parte del acuerdo político que hace posible la investidura del presidente de la Junta de Extremadura. El reparto de estos puestos actuará como primer termómetro del equilibrio de las diferentes fuerzas políticas y posibles pactos.