Las pymes extremeñas podrán contratar técnicos en comercio exterior con ayudas de hasta 30.000 euros

Las pequeñas y medianas empresas extremeñas podrán acceder a ayudas de hasta 30.000 euros para la contratación de técnicos en comercio exterior, tras la publicación en el Diario Oficial de Extremadura (DOE) de la convocatoria plurianual destinada al fomento del empleo especializado en este ámbito. El programa cuenta con una dotación global de 450.000 euros, con cargo a la Consejería de Economía, Empleo y Transformación Digital, distribuida en tres anualidades.

Las ayudas consisten en una subvención no reembolsable de 30.000 euros por contrato, que se abonará en tres anualidades de 12.000, 10.000 y 8.000 euros, correspondientes al primer, segundo y tercer año de contratación, respectivamente.

La persona contratada debe estar desempleada en el momento de la contratación y no haber prestado servicios en los seis meses anteriores en la misma empresa o en otras vinculadas, mediante contratos de duración determinada por un periodo, continuo o discontinuo, superior a 30 días efectivamente trabajados, según la vida laboral, informa la Junta de Extremadura en nota de prensa.

El contrato, de carácter indefinido y a jornada completa, debe haberse celebrado antes de la presentación de la solicitud de ayuda, bien dentro del periodo de admisión de solicitudes o bien dentro de los seis meses previos al inicio de dicho periodo.

Empresas radicadas en Extremadura

Podrán ser beneficiarias de estas ayudas las personas físicas y jurídicas que tengan la consideración de pequeña y mediana empresa, que ejerzan una actividad económica en Extremadura y que desarrollen actividades de transformación, fabricación, construcción, instalación, producción, comercio al por mayor o servicios.

Asimismo, deberán tener el puesto de trabajo subvencionado en centros radicados en Extremadura hasta el fin del periodo de obligaciones.

La Junta de Extremadura destina a este programa 450.000 euros, distribuidos en 180.000 euros en 2026, 150.000 euros en 2027 y 120.000 euros en 2028. El objetivo es, por un lado, “facilitar el acceso al mercado laboral de jóvenes desempleados con cualificación demostrada” y, por otro, “ofrecer a las empresas extremeñas trabajadores formados y con experiencia en comercialización e internacionalización”.

La tramitación de las ayudas se realizará de forma telemática, a través del Punto de Acceso General Electrónico. El plazo para presentar solicitudes será de cinco meses, del 9 de enero al 8 de junio de 2026, y el procedimiento de concesión se efectuará en régimen de concurrencia competitiva.

Formación avanzada en comercio exterior

Estas ayudas se suman a la convocatoria del programa Formacoex Plus 2026, publicada en el DOE y recogida por este periódico, destinada a la formación avanzada de técnicos en comercio exterior.

El programa tiene como objetivo ofrecer formación práctica especializada, proporcionando herramientas y experiencia para desempeñar funciones cualificadas en ventas y operativa internacional, y facilitar así la inserción laboral.

La convocatoria contempla dos líneas: Formacoex Plus Extremadura, para prácticas en empresas ubicadas en la región, y Formacoex Plus Exterior, que permite realizar la formación en empresas, instituciones u organismos fuera de España vinculados a Extremadura.

Entre los requisitos figuran ser ciudadano de la Unión Europea, contar con titulación universitaria o de FP de Grado Superior, haber superado el curso Formacoex Teórico o acreditar al menos 150 horas de formación en comercio exterior, además de estar desempleado e inscrito en el Sexpe.

El plazo para la presentación de solicitudes será de 15 días hábiles, del 8 al 28 de enero. El proceso de selección se basará en la edad de los solicitantes y en pruebas de idiomas y conocimientos en comercio exterior, marketing internacional y tejido empresarial.

Estas ayudas se enmarcan en el programa FSE+ Extremadura 2021-2027 y están cofinanciadas al 85 por ciento por el Fondo Social Europeo Plus (FSE+).