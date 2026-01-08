Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Nuevos galardones en Extremadura

Estos son los 127 estudiantes de la UEx que recibirán 2.500 euros por sus excelentes notas

La Junta de Extremadura reconoce la excelencia académica de los universitarios con estos premios que se conceden por primera vez y están divididos en dos modalidades: 'Arraigo' y 'Talento', para los alumnos con mejores notas del 2024/2025 y de acceso en este curso 2025/2026

Alumnos extremeños durante los exámenes de selectividad en la UEx, en una imagen de archivo.

Alumnos extremeños durante los exámenes de selectividad en la UEx, en una imagen de archivo. / EL PERIODICO

El Periódico Extremadura

El Periódico Extremadura

Cáceres

La Consejería de Educación, Ciencia y Formación Profesional ha concedido los primeros Premios a la Excelencia Académica a 127 alumnos que cursan estudios de grado en la Universidad de Extremadura (UEx), quienes recibirán una dotación económica de 2.500 euros y un diploma acreditativo.

El objetivo de estos galardones es reconocer públicamente y recompensar al alumnado extremeño universitario que obtiene un rendimiento académico "excelente", con el fin de valorar su esfuerzo y dedicación, según señala la Junta. "Estos reconocimientos buscan servir de motivación a los estudiantes tanto en su proceso de formación académica como en su desarrollo personal", añade en una nota.

Los premios se dividen en dos modalidades, en las que se exige una calificación mínima de 8 puntos, denominadas 'Arraigo', destinada al alumnado que inicia estudios de grado en la UEx con la nota de acceso más alta para el curso 2025/26, y 'Talento', para el alumnado con las mejores calificaciones medias en los durante el año académico 2024/2025.

A continuación, los nombres de los 127 premiados:

Centro Universitario de Mérida

  • Mª Nieves Amores Ramírez
  • Paula Rodríguez de la Cruz
  • David Fernández Rubio
  • Rubén García Macarro
  • Pablo Gutiérrez Bejarano
  • Julieta Ainhoa Zuazo Borrillo
  • Ismael González García
  • Juan Carlos Redondo Prior
  • Marta Paredes Martínez

Centro Universitario de Plasencia

  • Nuria Díaz Jiménez
  • Estrella Andrades Gómez
  • Javier Agudo Álvarez
  • Claudia Hermosa Rodríguez
  • Francisco Javier Gómez Vázquez
  • Rocío Fernández Alcón
  • Iván Hernández Hernández
  • Johanna López Aranda

Centro Universitario Santa Ana

  • Marta Cuadrado Maldonado
  • Lorena Gil Beltrán
  • Lucía Gómez Ramos
  • Pablo Castro Frías
  • Paula Contreras Martín

Escuela de Ingenierías Agrarias

  • María Teresa Acedo Cruz
  • Sergio Ismael Espino Gemio
  • David Sánchez Mojonero
  • Ainhoa Fernández Moreno
  • Pasión Blanco Hernández
  • Abel Manuel Pámpano Osuna
  • José Ruiz Pizarro

Escuela de Ingenierías Industriales

  • Javier Santiago Algado
  • Daniel Lena Blanco
  • Mario Rubio Hernández
  • Alejandra García Fernández
  • Víctor Romero Caballero
  • Alberto Cebrián García
  • Alejandro Sánchez Rama
  • María Teresa González Rubio

Escuela Politécnica

  • María Oliva Franco
  • Diego Plasencia Herrero
  • Cayetano Jesús Lobato Domínguez
  • Rodrigo García-Plaza Pérez
  • Alejandro González Barbero
  • Jorge Pérez Aparicio
  • Francisco Pulido Arjona
  • Begoña Navas Sánchez-Seco
  • Lucía Vega Cruz
  • Sergio Galán González

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales

  • Lidia Gómez Eugenio
  • Laura Carcaboso Casimiro
  • Helena Lozano Ortíz
  • María Nieto Reyes
  • Estefanía Pacheco Tejeda
  • María Cordero Sánchez

Facultad de Ciencias

  • Sergio Sánchez Macías
  • Alba Buiza Calamonte
  • Jorge Dóniga Bastida
  • Martín Montanero Lancharro
  • Marina Galindo Ortíz
  • Carlos Juan Pascasio
  • Cristina Fernández Luquero
  • Javier Solís Jiménez
  • Carmen Sánchez Hidalgo
  • Haridian Castellano Ayala
  • Jacopo Pradella
  • Esmeralda Miranda Martínez
  • Lucía González Molina
  • Rafael Falcón Arteaga
  • Juan José Benítez Muñoz

Facultad de Ciencias de la Documentación y la Comunicación

  • Cynthia Muñoz Manzano
  • Eduardo Mesa Pérez-Solórzano
  • Isabel Vivas Parras
  • Candela María Carranza Calzada
  • Lucía Salamanca Durán

Facultad de Ciencias del Deporte

  • Álvaro García Palomo
  • Helena Laura Corchado Redondo

Facultad de Derecho

  • Paola Sama Herrera
  • Andrés Corrales Sánchez
  • Alberto Barrantes Cortés
  • Triana Gil Jiménez
  • Joaquín Fernández López

Facultad de Educación y Psicología

  • Marta Álvarez Cotano
  • Irene Alvarado Bastida
  • Zaira Moreno Serrano
  • Nuria Muñoz Morales
  • Elisa del Rosal Sánchez
  • Sofía Castaño Ruiz

Facultad de Empresa, Finanzas y Turismo

  • Carlos Sambenito Barco
  • Jesús Bernabé Gracia
  • Alejandra del Valle García Sevilla
  • Paula Pérez Sendín
  • Carolina Guzmán Martín

Facultad de Enfermería y Terapia Ocupacional

  • Paula Orejudo Martínez
  • Elsa Perianes Rodríguez
  • Jesús Vivas Galeano
  • Salma Khorbi Aaririj

Facultad de Filosofía y Letras

  • Silvia Salguero Matamoros
  • Sandra Perales Zambrano
  • María Amo Buenavida
  • Carla Domínguez Eugenio
  • Alberto Barroso Ramírez
  • Laura Pinilla Mesa
  • Diana García Fidalgo
  • Javier Roncero Marcos
  • Elena Rama Arroyo
  • Pedro Ponce Martín
  • Irene Hernández Hinojal
  • David Cabanillas Sánchez
  • Beatriz Elvira Álvarez Barco
  • Manuel Hernández Torrescusa

Facultad de Formación del Profesorado

  • María del Carmen Acedo Sayavera
  • Gloria González Skender
  • Iván Aguilar Morcillo
  • Valeria Fernández Sánchez
  • Paula Hurtado Córdoba
  • Abel Flores González
  • Erin Yvonne Streyle
  • Guillermo Álvarez Bajo

Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud

  • Carla Lozano Quintanilla
  • Javier Aranda Gascón
  • Nicolás Bureo Latorre
  • Daniel Hidalgo Santillana
  • Claudia Merino Melchor
  • Carolina Matías de Freitas Salazar

Facultad de Veterinaria

  • Fernando Soriano Sanz
  • Celia Cansado Penis
  • Pablo Antonio Sevilla Ramírez
  • Ainhoa Moreno Linares

Estos son los 127 estudiantes de la UEx que recibirán 2.500 euros por sus excelentes notas

