Casi 12.000 autónomos en Extremadura no superan los 900 euros de ingresos mensuales

La Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA) advierte que 11.888 trabajadores por cuenta propia en Extremadura presentan rendimientos netos mensuales por debajo de los 900 euros, una cifra que, a su juicio, evidencia el crecimiento de un colectivo cada vez más amplio de los denominados autónomos pobres: trabajadores que, pese a desarrollar una actividad continuada, no logran ingresos suficientes para vivir con dignidad ni garantizar su futuro económico.

UPTA señala que el 25% de los autónomos en España se encuentra en situación de pobreza laboral, una realidad que se refleja con intensidad en la región. La organización asegura, a partir de información tributaria, que 18.912 autónomos cuentan con ingresos iguales o inferiores a 670 euros mensuales. De ese total, para más de 11.000 se trata de una actividad económica frecuente y única, es decir, personas que dependen exclusivamente de su negocio para obtener ingresos. El resto corresponde a situaciones de pluriactividad, colaboradores familiares o autónomos temporales.

Gran parte se dedica al pequeño comercio

La organización ha subrayado además que una parte mayoritaria de estas personas procede del pequeño comercio, un sector que, según ha indicado, soporta una presión creciente de costes y una reducción de márgenes.

En paralelo, afirman que el mercado laboral atraviesa una fase de crecimiento que ofrece alternativas asalariadas con ingresos superiores. Aunque los salarios no son elevados, los sueldos mínimos del empleo por cuenta ajena superan de media en al menos 500 euros los rendimientos que declaran muchos autónomos.

UPTA ha atribuido esta situación a las políticas de fomento del autoempleo aplicadas de forma indiscriminada, como la tarifa plana, las ayudas al inicio de actividad o los incentivos públicos. A su juicio, estas medidas han generado expectativas poco realistas y han impulsado el alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) de personas sin un proyecto definido, sin estructura suficiente ni las competencias necesarias para desarrollar un negocio viable.

Tarifa plana: rendimientos inferiores a 700 euros

En este sentido, la organización ha destacado que más del 60% de los autónomos acogidos a la tarifa plana declara rendimientos inferiores a los 700 euros mensuales, un dato que, según ha indicado, demuestra que estas iniciativas no están generando actividades económicas sostenibles, sino que están derivando en situaciones de precariedad prolongada.

Ante este escenario, UPTA ha planteado la necesidad de articular mecanismos reales de apoyo para la salida ordenada del autoempleo. Entre sus propuestas figura que el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) impulse programas de orientación laboral individualizada, recualificación profesional y acreditación de competencias que faciliten la transición de estos trabajadores hacia empleos asalariados acordes con su experiencia y capacidades.

El presidente de UPTA, Eduardo Abad, ha señalado que "los datos demuestran que estamos bonificando pobreza en lugar de ayudar a consolidar actividades viables". A su juicio, la tarifa plana y otras políticas de impulso indiscriminado al autoempleo se están utilizando "como una vía para maquillar las cifras de desempleo", empujando a miles de personas a darse de alta en el RETA sin garantías reales de viabilidad.

Según ha añadido, esta dinámica "condena a muchos trabajadores a ingresos insuficientes, endeudamiento y al fracaso de proyectos que no les permiten cubrir ni lo mínimo imprescindible para vivir".