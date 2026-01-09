Asaja advierte de que el acuerdo UE-Mercosur "pone en riesgo" cientos de explotaciones en Extremadura

La organización agraria Asaja Extremadura ha alertado del "grave impacto" que, a su juicio, tendrá el acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur, al considerar que "pone en riesgo la calidad y la seguridad de los alimentos en Europa" y compromete la viabilidad de "cientos de explotaciones" en la región.

En un comunicado, el presidente de Asaja Extremadura, Ángel García Blanco, ha expresado su "honda preocupación" después de conocerse que una mayoría cualificada de Estados miembros de la UE ha aprobado en el COREPER II la firma del acuerdo, un paso que abre la puerta a que la Comisión Europea lo rubrique oficialmente la próxima semana.

García Blanco ha criticado además que el Ministerio de Agricultura del Gobierno de España "no haya presionado y negociado mejor para los intereses de los agricultores y ganaderos españoles".

En línea con lo señalado por el presidente nacional de Asaja, Pedro Barato, la organización ha remarcado que no se opone a los acuerdos comerciales, pero sí a los que se cierran, según sostiene, sin igualdad de condiciones. "Si en Europa se nos exige cumplir normas muy estrictas en sanidad, sostenibilidad, bienestar animal o uso de fitosanitarios, esas mismas exigencias deben aplicarse a los productos que llegan de fuera. Si no, estamos ante una competencia claramente desleal".

Reciprocidad y controles en frontera

Asaja ha advertido de que el acuerdo facilitará la entrada en el mercado europeo de productos elaborados con sustancias prohibidas en la UE, como determinados fitosanitarios, o de carne producida con hormonas de crecimiento. A su juicio, la trazabilidad y el control de esas importaciones "no están plenamente garantizados", algo que, añade, reconocen incluso las propias autoridades comunitarias.

"Se está permitiendo que productos con reglas distintas lleguen al mismo consumidor, lo que perjudica a agricultores y ganaderos europeos y también a los consumidores", ha señalado García Blanco.

La organización sostiene que esta decisión afectará especialmente a sectores sensibles en Extremadura como la carne de vacuno, el azúcar, la remolacha, los cítricos o la ganadería extensiva.

Asaja también ha señalado que, incluso en sectores que podrían verse beneficiados por el acuerdo, como el aceite de oliva o el vino, el impacto positivo no llegaría a corto plazo por los largos periodos transitorios previstos antes de la plena liberalización.

Salvaguardias y umbral del 5%

La reducción del umbral de activación de las salvaguardias hasta el 5% es, según Asaja, "un avance técnico positivo", ya que permitiría actuar antes ante caídas de precios o distorsiones del mercado por un incremento de importaciones.

No obstante, ha advertido de que ese mecanismo solo será útil si se aplica "de forma automática, ágil y con controles reales en frontera", y ha insistido en que las salvaguardias no compensan, en su opinión, un acuerdo que sigue "careciendo de reciprocidad" en las normas de producción.

En este punto, Asaja ha recordado que, según datos de la propia Comisión Europea, actualmente solo se controla en frontera el 0,0082% de los productos agroalimentarios que entran en la Unión Europea, por lo que pone en duda la eficacia real de esos mecanismos si no se refuerzan los sistemas de inspección. "Sin controles efectivos, cualquier mecanismo de protección queda vacío de contenido".

La organización ha concluido que seguirá defendiendo un modelo agrario europeo basado en la calidad, la seguridad alimentaria, la sostenibilidad y la igualdad de condiciones, como elementos que considera esenciales para garantizar el futuro del medio rural y la alimentación de los consumidores europeos.

Tractoradas ya convocadas

Este rechazo al acuerdo UE-Mercosur se ha producido en un contexto de creciente malestar en el campo extremeño. Las principales organizaciones agrarias de la región (UPA-UCE Extremadura, APAG Extremadura Asaja, La Unión Extremadura y Asaja Cáceres) han convocado tractoradas en varias carreteras de la comunidad para los días 16 y 23 de enero, en protesta por los "recortes" de la Política Agraria Común (PAC), los acuerdos comerciales como Mercosur y la falta de cumplimiento de la Ley de la Cadena Alimentaria.

Las movilizaciones, que comenzarán a las 09.00 horas, se han anunciado en vías como la N-430, N-432, EX-108, EX-119 y EX-370.

Las organizaciones han advertido de que la situación actual está llevando al campo extremeño a un escenario que consideran "insostenible", con un impacto directo sobre la viabilidad de las explotaciones familiares agrícolas y ganaderas y con el riesgo añadido de agravar el despoblamiento rural, al tiempo que han reclamado una mayor implicación de las administraciones para garantizar precios justos y una PAC con presupuesto suficiente.