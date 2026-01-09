La Justicia reconoce una indemnización a un trabajador de la Junta de Extremadura tras estabilizar su plaza

La Justicia ha dado la razón a la Unión Sindical Obrera de Extremadura (USO) y ha reconocido el derecho de un trabajador de la Junta de Extremadura a percibir una indemnización de 20 días por año trabajado, pese a haber superado un proceso de estabilización y haber accedido posteriormente a una plaza fija.

Según ha informado el sindicato, la sentencia ha sido dictada el pasado 17 de diciembre de 2025 por el Juzgado de lo Social número 1 de Cáceres y, aunque no es firme y cabe recurso, ha estimado parcialmente la demanda interpuesta por la asesoría jurídica de USO.

Indemnización reconocida

El fallo ha condenado a la Junta de Extremadura a abonar 20.038 euros a un trabajador con la condición de indefinido no fijo, cuyo cese se produjo como consecuencia de la cobertura reglamentaria de la plaza que venía ocupando.

Desde USO se ha destacado que el órgano judicial ha reconocido el derecho a la indemnización aunque el trabajador hubiera superado un proceso de estabilización y hubiera adquirido posteriormente la condición de personal laboral fijo en una plaza distinta.

Doctrina del Supremo

La sentencia ha aplicado de forma directa la doctrina consolidada del Tribunal Supremo, que establece que la extinción de una relación laboral indefinida no fija por cobertura reglamentaria de la plaza no constituye un despido, pero sí genera el derecho a una indemnización de 20 días por año de servicio, con independencia de que exista una nueva contratación posterior.

El sindicato ha subrayado que este pronunciamiento despeja una de las principales dudas jurídicas que, según ha indicado, venían siendo utilizadas para negar este derecho a las personas afectadas.

Repercusión jurídica

USO Extremadura ha señalado que esta resolución no es fruto de la casualidad, sino del trabajo jurídico desarrollado tras los ceses derivados de los procesos de estabilización, ante los que el sindicato decidió acudir a los tribunales para defender el derecho a la indemnización, incluso en los casos en los que las personas afectadas habían logrado estabilizar su empleo.

Actualmente, la asesoría jurídica de USO Extremadura ha presentado más de 250 demandas relacionadas con ceses derivados de procesos de estabilización, y ha confiado en que este primer pronunciamiento favorable marque el camino de futuras resoluciones en el mismo sentido.

En este contexto, el sindicato ha reafirmado su compromiso con la defensa del empleo público digno, la lucha contra el abuso de la temporalidad y la protección de los derechos laborales y económicos de los trabajadores del sector público.

En palabras de USO, "la estabilización del empleo público no puede hacerse a costa de los derechos de las personas trabajadoras. La justicia empieza a reconocerlo y el sindicato seguirá defendiendo a quienes han sufrido la precariedad".