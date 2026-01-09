Previsión meteorológica
La nieve vuelve a asomarse a Extremadura con subida de temperaturas este viernes
La Agencia Estatal de Meteorología sitúa la cota en torno a los 1.200 metros en una jornada con intervalos nubosos y lluvias débiles en zonas de montaña
Extremadura afronta este viernes, día 9, una jornada marcada por el predominio de los intervalos nubosos y la posibilidad de precipitaciones débiles, que serán más probables en las zonas de mayor orografía, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
Uno de los aspectos más destacados del día será la bajada de la cota de nieve, que se situará en torno a los 1.200 metros, lo que mantiene la atención en las áreas montañosas del norte de la región. Aun así, el episodio se producirá en un contexto de temperaturas al alza.
En este sentido, los termómetros experimentarán un ascenso generalizado, más acusado en las mínimas, aunque no se descarta la presencia de alguna helada débil en cotas altas del norte. En la provincia de Badajoz, las temperaturas oscilarán entre los 6 y los 15 grados, mientras que en la de Cáceres se moverán entre los 6 y los 13 grados.
Los vientos soplarán del suroeste y oeste, de carácter flojo a moderado, sin que se esperen fenómenos adversos significativos, en una jornada que combinará ambiente invernal en las montañas y una sensación térmica más suave en el resto de Extremadura.
- Extremadura lanza la primera convocatoria de 4 millones para la rehabilitación de viviendas en municipios de hasta 10.000 habitantes
- Extremadura estrena en 2026 deducciones al IRPF con ahorros de hasta 2.000 euros
- Más de 84.000 familias extremeñas recibirán la ayuda del bono social térmico: hasta 400 euros para calefacción y agua caliente
- Extremadura mira al cielo ante la posibilidad de nieve este viernes en las zonas más altas
- Sigue en directo la cabalgata de Reyes Magos en Extremadura
- La base aérea extremeña, eje del nuevo sistema de entrenamiento en combate aéreo con los nuevos cazas turcos
- Extremadura, una de las regiones más seguras para los pequeños negocios
- Estas son las claves de las ayudas de hasta 14.000 euros para rehabilitar viviendas en los pueblos de Extremadura