La nieve vuelve a asomarse a Extremadura con subida de temperaturas este viernes

Extremadura afronta este viernes, día 9, una jornada marcada por el predominio de los intervalos nubosos y la posibilidad de precipitaciones débiles, que serán más probables en las zonas de mayor orografía, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Uno de los aspectos más destacados del día será la bajada de la cota de nieve, que se situará en torno a los 1.200 metros, lo que mantiene la atención en las áreas montañosas del norte de la región. Aun así, el episodio se producirá en un contexto de temperaturas al alza.

En este sentido, los termómetros experimentarán un ascenso generalizado, más acusado en las mínimas, aunque no se descarta la presencia de alguna helada débil en cotas altas del norte. En la provincia de Badajoz, las temperaturas oscilarán entre los 6 y los 15 grados, mientras que en la de Cáceres se moverán entre los 6 y los 13 grados.

Los vientos soplarán del suroeste y oeste, de carácter flojo a moderado, sin que se esperen fenómenos adversos significativos, en una jornada que combinará ambiente invernal en las montañas y una sensación térmica más suave en el resto de Extremadura.