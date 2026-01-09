Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Vestigios en CáceresAutónomos en ExtremaduraSentencia a una mirEn directo | Crisis en VenezuelaSíguenos en Google Discover
instagramlinkedin

Actualidad

Las noticias de Extremadura: los titulares que no debes perderte hoy, 9 de enero

Estos son los contenidos informativos más destacados de hoy

Imagen de archivo de un tienda en liquidación situada en la calle Pintores de Cáceres.

Imagen de archivo de un tienda en liquidación situada en la calle Pintores de Cáceres. / EL PERIÓDICO

El Periódico Extremadura

El Periódico Extremadura

Estas son las noticias más destacadas de hoy en Extremadura:

Casi 12.000 autónomos en Extremadura no superan los 900 euros de ingresos mensuales

UPTA denuncia que un porcentaje significativo en Extremadura se encuentran en situación de pobreza laboral, con rendimientos netos muy por debajo de lo necesario

Suben las hospitalizaciones por gripe y VRS en la primera semana del año

La tasa de ingresos se sitúa en 13,78 casos por 100.000 habitantes frente a los 10,43 de la semana previa. Salud mantiene la recomendación de usar mascarillas en centros sanitarios

Los vestigios del antiguo campo de aviación: cinco refugios antiaéreos resisten al olvido junto al recinto ferial de Cáceres

Mientras se ultiman los planes para la construcción de un aeródromo comercial, estas antiguas instalaciones permanecen como testigos del pasado bélico de la ciudad

Una sentencia favorable a una MIR cacereña abre la puerta a más reclamaciones salariales contra el SES

El fallo reconoce su derecho a recibir una cantidad adicional de las pagas extraordinarias contra el cálculo incorrecto del SES

"Nos desean la muerte por ser gitanos": la denuncia de Víctor Montes por comentarios racistas en Facebook

El peluquero participó en una serie de artículos de este diario sobre lo que reclamaba la ciudad al futuro Gobierno de la Junta y recibió mensajes racistas

TEMAS

  1. Extremadura lanza la primera convocatoria de 4 millones para la rehabilitación de viviendas en municipios de hasta 10.000 habitantes
  2. Extremadura estrena en 2026 deducciones al IRPF con ahorros de hasta 2.000 euros
  3. Más de 84.000 familias extremeñas recibirán la ayuda del bono social térmico: hasta 400 euros para calefacción y agua caliente
  4. Extremadura mira al cielo ante la posibilidad de nieve este viernes en las zonas más altas
  5. Sigue en directo la cabalgata de Reyes Magos en Extremadura
  6. La base aérea extremeña, eje del nuevo sistema de entrenamiento en combate aéreo con los nuevos cazas turcos
  7. Extremadura, una de las regiones más seguras para los pequeños negocios
  8. Estas son las claves de las ayudas de hasta 14.000 euros para rehabilitar viviendas en los pueblos de Extremadura

La nieve vuelve a asomarse a Extremadura con subida de temperaturas este viernes

La nieve vuelve a asomarse a Extremadura con subida de temperaturas este viernes

Las noticias de Extremadura: los titulares que no debes perderte hoy, 9 de enero

Las noticias de Extremadura: los titulares que no debes perderte hoy, 9 de enero

Suben las hospitalizaciones por gripe y VRS en la primera semana del año

Suben las hospitalizaciones por gripe y VRS en la primera semana del año

Casi 12.000 autónomos en Extremadura no superan los 900 euros de ingresos mensuales

Casi 12.000 autónomos en Extremadura no superan los 900 euros de ingresos mensuales

Estos son los 127 estudiantes de la UEx que recibirán 2.500 euros por sus excelentes notas

Estos son los 127 estudiantes de la UEx que recibirán 2.500 euros por sus excelentes notas

El campo se une: dos tractoradas contra la PAC cortarán cinco carreteras en Extremadura

El campo se une: dos tractoradas contra la PAC cortarán cinco carreteras en Extremadura

El TSJEx rechaza la recusación en el ‘caso David Sánchez’ y avala al tribunal que lo juzgará

El TSJEx rechaza la recusación en el ‘caso David Sánchez’ y avala al tribunal que lo juzgará

Extremadura cierra 2025 con la mayor bajada del precio de la vivienda usada en el país: un 11,7%

Extremadura cierra 2025 con la mayor bajada del precio de la vivienda usada en el país: un 11,7%
Tracking Pixel Contents