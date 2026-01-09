Las noticias de Extremadura: los titulares que no debes perderte hoy, 9 de enero

Estas son las noticias más destacadas de hoy en Extremadura:

UPTA denuncia que un porcentaje significativo en Extremadura se encuentran en situación de pobreza laboral, con rendimientos netos muy por debajo de lo necesario

La tasa de ingresos se sitúa en 13,78 casos por 100.000 habitantes frente a los 10,43 de la semana previa. Salud mantiene la recomendación de usar mascarillas en centros sanitarios

Mientras se ultiman los planes para la construcción de un aeródromo comercial, estas antiguas instalaciones permanecen como testigos del pasado bélico de la ciudad

El fallo reconoce su derecho a recibir una cantidad adicional de las pagas extraordinarias contra el cálculo incorrecto del SES

El peluquero participó en una serie de artículos de este diario sobre lo que reclamaba la ciudad al futuro Gobierno de la Junta y recibió mensajes racistas