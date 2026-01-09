Actualidad
Las noticias de Extremadura: los titulares que no debes perderte hoy, 9 de enero
Estas son las noticias más destacadas de hoy en Extremadura:
Casi 12.000 autónomos en Extremadura no superan los 900 euros de ingresos mensuales
UPTA denuncia que un porcentaje significativo en Extremadura se encuentran en situación de pobreza laboral, con rendimientos netos muy por debajo de lo necesario
Suben las hospitalizaciones por gripe y VRS en la primera semana del año
La tasa de ingresos se sitúa en 13,78 casos por 100.000 habitantes frente a los 10,43 de la semana previa. Salud mantiene la recomendación de usar mascarillas en centros sanitarios
Los vestigios del antiguo campo de aviación: cinco refugios antiaéreos resisten al olvido junto al recinto ferial de Cáceres
Mientras se ultiman los planes para la construcción de un aeródromo comercial, estas antiguas instalaciones permanecen como testigos del pasado bélico de la ciudad
Una sentencia favorable a una MIR cacereña abre la puerta a más reclamaciones salariales contra el SES
El fallo reconoce su derecho a recibir una cantidad adicional de las pagas extraordinarias contra el cálculo incorrecto del SES
"Nos desean la muerte por ser gitanos": la denuncia de Víctor Montes por comentarios racistas en Facebook
El peluquero participó en una serie de artículos de este diario sobre lo que reclamaba la ciudad al futuro Gobierno de la Junta y recibió mensajes racistas
