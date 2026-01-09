Rechazo frontal de Extremadura al nuevo sistema de financiación autonómica: "No vamos a recibir ni un céntimo más, es una aberración"

Rechazo frontal y rotundo de Extremadura a la propuesta de reforma del sistema financiación autonómica anunciado por el Gobierno central: "Es una auténtica aberración que perjudica gravemente a nuestra región". Así se ha expresado esta mañana la portavoz de la Junta y consejera de Hacienda en funciones, Elena Manzano, quien ha criticado la nueva fórmula anunciada por el Ejecutivo de Pedro Sánchez un día después de su reunión con el líder de ERC, Oriol Junqueras, para cerrar "un buen acuerdo" para Cataluña.

La propuesta de Hacienda, presentada esta mañana por la ministra y vicepresidenta María Jesús Montero, contempla aumentar la cesión del IRPF y del IVA a las comunidades para que reciban 21.000 millones adicionales del sistema de financiación autonómico en 2027, sin embargo, Manzano ha denunciado que la situación de Extremadura no cambiaría con el nuevo sistema. "Es la única comunidad junto con Cantabria que no va a recibir ni un céntimo más, vamos a recibir exactamente lo mismo que recibimos ahora, todas la comunidades reciben más a excepción de Extremadura y Cantabria y solo Cataluña se queda con 4.700 millones", ha lamentado la portavoz. De hecho, ha asegurado que incluso la comunidad extremeña no pierde financiación por la claúsula del 'Statu Quo', sino con la nueva propuesta se rebajaría incluso la aportación del Estado a la comunidad.

"Es un modelo que discrimina a nuestra región, que atenta contra Extremadura, que aniquila su crecimiento y que por supuesto va a generar una mayor desigualdad", ha subrayado Manzano. "¿Pero en qué cabeza cabe que de los 21.000 millones por parte del Estado Extremadura va a seguir recibiendo exactamente lo mismo que recibe a día de hoy?", se ha cuestionado.

Menos peso para la superficie

En cambio, según ha explicado la portavoz, la comunidad solo recibiría 212 millones del Fondo de Compensación Interterritorial. "Pretenden contentarnos con una modificación de ese fondo que pasaría de una dotación irrisoria de 400 millones a 3.300 millones, pero Extremadura solo recibiría 212 millones de una financiación condicionada, que tenemos que destinar a lo que nos diga el Estado y que está para corregir desequilibrios interterritoriales, no para garantizar la suficiencia financiera autonómica. No nos vamos a conformar", ha subrayado.

A la espera de conocer más detalles de la nueva propuesta que se analizará en el Consejo de Política Fiscal y Financiera convocado para el próximo miércoles, la consejera ha avanzado que el nuevo modelo de financiación planteado resta peso a la superficie en el reparto de la financiación, ya que actualmente está en un 1,8% y va a pasar a un 1,6%. "En Extremadura, una región como la nuestra con 1 millón de habitantes y una extensión territorial tan amplia, el coste de prestación de los servicios es muy elevado. Tendría que medirse la superficie muchísimo más y lo que hacen es justo lo contrario. ¿Para qué? Para que tenga un mayor peso la población y para contentar al separatismo catalán. Todo gira en torno a esto, a un modelo que beneficia a un territorio en concreto y que perjudica gravemente a nuestra región. No lo vamos a tolerar,", ha advertido.

Principio de ordinalidad, "insconstitucional"

Manzano ha denunciado que la reforma planteada, con la que se dotaría de 4.700 millones más a Cataluña, "al separatismo catalán", es "la consagración del principio de ordinalidad, que aniquila la igualdad entre españoles y que no es un principio constitucional. Nuestra Constitución habla en su artículo 2 del principio de solidaridad, de igualdad, de justicia, habla de que los extremeños tenemos derecho a quedarnos en Extremadura y a recibir los servicios públicos de calidad igual que si estuviéramos en Cataluña o igual que si estuviéramos en Madrid, en Valencia, en Murcia o en Andalucía".

Por ello, la portavoz de la Junta ha anunciado que tomarán todas las medidas legales posibles para frenar este "atropello" del Gobierno de Pedro Sánchez, sin descartar llegar a los tribunales. "Como se consagre esta desigualdad, nuestra comunidad autónoma defenderá, como siempre ha hecho, nuestros intereses y lo hará con la Constitución en la mano". Acusa al presidente del Gobierno de mantenerse en el poder "pese a quien pese y cueste lo que cueste".

Por último, Manzano ha explicado que este nuevo sistema tras pasar por el Consejo de Política Fiscal y Financiera tendría que aprobarse en una norma con rango de ley orgánica, por lo que habría que modificar la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (Lofca), que requiere el visto bueno del Congreso.