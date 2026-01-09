UGT destaca el empujón del empleo, pero avisa de la temporalidad y el paro de larga duración en Extremadura

El paro ha descendido en Extremadura un 10,27% durante 2025, con 7.420 personas desempleadas menos, según el balance presentado este viernes por UGT, que, pese a los datos positivos de empleo y afiliación, alerta de la precariedad laboral, las pensiones más bajas del país y una elevada tasa de pobreza.

La secretaria general de UGT Extremadura, Patrocinio Sánchez, ha definido el ejercicio como "un año de avances económicos, pero con retrocesos políticos y sociales". En el ámbito del empleo, ha destacado que la caída del paro en la región se ha situado por encima de la media nacional y se ha acompañado de un incremento de 5.774 personas afiliadas a la Seguridad Social.

Pese a estos datos, el sindicato ha insistido en que el reto no es solo cuantitativo. "No basta con crear empleo, hay que mejorar su calidad", ha señalado Sánchez, que ha alertado sobre la elevada temporalidad, situada en el 69,2%; el peso del paro de larga duración, que afecta al 43,9% de las personas desempleadas, y el impacto del edadismo, con un 48% de parados mayores de 50 años.

Pensiones y crecimiento económico

En materia de pensiones, UGT ha realizado una lectura doble. La pensión media en Extremadura ha alcanzado los 1.038 euros, con un crecimiento superior al de la media nacional y un total de 246.700 pensiones contributivas beneficiadas de esta subida. Sin embargo, la organización ha subrayado que la comunidad continúa a la cola del sistema público de pensiones en el conjunto del país.

La situación de la pobreza ofrece un diagnóstico similar. Aunque la tasa ha descendido, sigue afectando al 32,4% de la población, unas 340.000 personas, lo que sitúa a Extremadura como la tercera comunidad con mayores niveles de pobreza. "Es un dato incompatible con cualquier discurso triunfalista", ha advertido el sindicato.

UGT también ha destacado el crecimiento de la economía extremeña, que ha aumentado un 2,7% a lo largo de 2025, "algo por debajo de la media nacional, pero suficiente para seguir impulsando el empleo", ha indicado Sánchez.

Inflación y subida salarial

En cuanto al contexto económico, ha señalado que la inflación se ha situado en torno al 3%, con un impacto notable en los productos básicos, mientras que las subidas salariales medias han alcanzado el 3,15%, lo que ha permitido consolidar el poder adquisitivo de los trabajadores.

Entre los avances del año, el sindicato ha resaltado la subida del Salario Mínimo Interprofesional hasta los 1.184 euros, una medida que ha beneficiado a más de 72.000 trabajadores en la región.

El balance social deja, según UGT, datos preocupantes. Ha alertado de la siniestralidad laboral, con 9.802 accidentes registrados hasta octubre y 13 fallecimientos, unas cifras que ha calificado de "insoportables".

Crisis de vivienda

Asimismo, ha advertido del deterioro de los servicios públicos, especialmente en sanidad, y de la crisis de la vivienda, con alquileres al alza que afectan no solo a los colectivos más vulnerables, sino también a personas con empleo. En este contexto, Sánchez ha señalado que muchos jóvenes "tienen que seguir compartiendo vivienda, en muchos casos, aunque tengan trabajo".

Por último, el sindicato ha calificado 2025 como un año "frustrado en términos de gobernabilidad" y ha denunciado el bajo nivel de ejecución presupuestaria en inversiones reales, que se ha situado en el 22,38%. Ante este escenario, UGT ha reiterado su apuesta por "empleo digno, salarios justos, servicios públicos fuertes y cohesión social" como pilares para el futuro de la región.