Vox responde a Guardiola: "Los extremeños votaron reformas, no el reparto de consejerías"

El candidato de Vox a la Presidencia de la Junta, Óscar Fernández, ha advertido a María Guardiola de cara a un posible acuerdo de investidura que el pasado 21 de diciembre los extremeños votaron "reformas, cambios, y no despachos". "Para repartir consejerías no hacía falta adelantar las elecciones", ha señalado a pocos días de iniciar negociaciones con el PP.

Fernández se ha pronunciado así después de que haya trascendido que la presidenta de la Junta en funciones iniciará la próxima semana con Vox los contactos para formar gobierno. Según fuentes cercanas a la negociación, la líder del PP extremeño tiene previsto plantear a la formación de Santiago Abascal su entrada en el Ejecutivo regional, además de abordar un acuerdo de estabilidad parlamentaria que incluya los presupuestos de 2026.

Perfil propio

El dirigente de Vox ha reaccionado a este escenario a través de un mensaje publicado en la red social X, recogido por Europa Press, en el que marca distancias con los populares y fija el marco desde el que su partido afrontará la negociación. "Para repartir consejerías no hacía falta adelantar elecciones. Los extremeños han votado reformas, cambios, no despachos", ha señalado en una publicación que hace referencia al ofrecimiento del PP.

PP y Vox inician los trámites para derogar la ley de memoria histórica en Extremadura / Asamblea de Extremadura

Al haber obtenido más escaños que todo el bloque de la izquierda, Guardiola podría ser investida presidenta de la Junta solo con la abstención de Vox en segunda votación, una opción que no parece contemplar la formación de Santiago Abascal tras salir reforzada de los comicios. Y en cualquier caso, para garantizar la gobernabilidad durante la nueva legislatura y, por tanto, esa estabilidad que el PP buscaba al adelantar las elecciones, necesitará cerrar un pacto a largo plazo, ya sea para seguir gobernando en solitario con apoyos puntuales o de nuevo en coalición.

Sin líneas rojas

La dirigente popular ya habría hablado con todos los partidos que obtuvieron escaños tras las elecciones autonómicas, si bien la portavoz del PSOE en la Diputación Permanente de la Asamblea, Piedad Álvarez, aseguró el pasado lunes que no se había producido ningún contacto en este sentido. Reconoció que el PSOE obtuvo "un mal resultado" en las urnas, pero reivindicó que la formación sigue siendo la segunda fuerza más votada, al obtener 18 diputados y, por tanto, es el "principal partido de la oposición".

Desde el Gobierno en funciones, la consejera portavoz, Elena Manzano, ya manifestó semanas atrás que el proceso se afrontaría "sin líneas rojas" y con todos los escenarios abiertos, una afirmación que incluía incluso una eventual abstención del PSOE, opción que los socialistas han descartado.

Mesa de la Asamblea

Guardiola pretende negociar de manera conjunta la investidura, la composición de la Mesa de la Asamblea y la entrada de Vox en el Ejecutivo autonómico, que será el socio prioritario en la negociación, si bien las palabras de Fernández introducen matices sobre el enfoque de las conversaciones y evitan dar por sentado un acuerdo basado únicamente en el reparto de responsabilidades de gobierno.

Vox

De cara a ese posible acuerdo, los populares ya han estudiado las 206 medidas que la formación de Santiago Abascal puso encima de la mesa para aprobar los presupuestos de 2026, una negociación que resultó infructuosa y que precisamente desembocó en la convocatoria anticipada de elecciones el pasado 21 de diciembre. En estos comicios, el PP obtuvo 29 diputados (frente a los 28 anteriores), el PSOE 18 (antes 28), Vox subió de cinco a 11 y Unidas por Extremadura de cuatro a siete.

Las exigencias de Vox

Entre las demandas de Vox destacan algunas como el recorte de fondos a los sindicatos, la derogación de la Ley LGTBI, una nueva reducción de impuestos, aumento del presupuesto en sanidad y educación, eliminar las plazas de menores extranjeros no acompañados en Extremadura y una auditoría para las asociaciones que reciban subvenciones.

"Algunas de ellas ya dijimos que eran inasumibles porque chocaban con la legalidad. Nosotros lo que estamos haciendo es trabajar ya sobre ese documento para poner sobre la mesa qué cuestiones podrían hacernos llegar a un acuerdo y cuáles se tendrían que modular", ha reconocido la propia Guardiola al respecto.