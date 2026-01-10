Medio Ambiente
Llamamiento urgente de Adenex para mantener el proyecto 'Plantabosques': casi 400.000 árboles desde 2004
La asociación naturalista lamenta la falta de un convenio que asegure la financiación del proyecto, este año con más incertidumbre a la espera de la formación del nuevo gobierno
La asociación ecologista Adenex ha abierto la preinscripción de su 23 proyecto de voluntariado 'Plantabosques', que "se enfrenta a un nuevo desafío con incertidumbre sobre su financiación".
Y es que, según señala Adenex a través de nota de prensa, "a pesar de los logros" de este proyecto, que desde su inicio en 2004 ha plantado un total de 395.748 árboles autóctonos, "la falta de un mecanismo establecido con la administración de manera anual para su financiación hace que el proyecto comience cada año con incertidumbre".
Además, este año, la espera de la constitución del nuevo gobierno de la Junta de Extremadura para determinar su colaboración histórica "añade un nivel adicional de incertidumbre", señala Adenex.
Incendios forestales
En cualquier caso, la asociación ha abierto la preinscripción para la 23 edición de este proyecto, que lleva por título 'Destino Montes y Dehesa', y que "ha marcado dos décadas de compromiso con la restauración de áreas afectadas por incendios forestales en Extremadura".
Así, este año 'Plantabosques' quiere "continuar con su trabajo en los montes, donde ya viene trabajando en años anteriores, y también quiere estar en la dehesa, hábitat fundamental para la comunidad autónoma que se encuentra envejecida y necesita regeneración", por lo que realiza un llamamiento urgente a la Junta de Extremadura y a posibles colaboradores para "asegurar una financiación estable que permita la continuidad y expansión del proyecto".
Respaldo económico
Según destaca, la sostenibilidad ambiental "no puede depender únicamente de la buena voluntad y el esfuerzo de los voluntarios", sino también "necesita un respaldo económico sólido para hacer frente a los desafíos cambiantes y mantener la esencia del proyecto".
Cabe señalar que la preinscripción para participar en el proyecto Plantabosques se realiza a través de la web de la asociación, mientras que los colegios, ampas, institutos de secundaria y ayuntamientos pueden solicitar una actividad de reforestación en días laborables enviando un correo electrónico a gestion@adenex.org.
Está previsto que las actividades del proyecto comiencen durante el fin de semana del 30 de enero al 1 de febrero, con una plantación en Benquerencia de la Serena, y continuará hasta el del 20 al 22 de marzo en la localidad portuguesa de Oliveira de Frades.
