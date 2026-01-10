El Euromillones deja este viernes un sustancioso premio en Extremadura

El sorteo Euromillones ha dejado este viernes un sustancioso premio en Extremadura. En concreto, ha repartido 18.118,48 euros en la localidad pacense de Trujillanos, donde se ha sellado un boleto de tercera categoría. En España se ha registrado otro premio de la misma categoría en la población asturiana de Lugones.

La suerte en Extremadura ha ido a parar al despacho receptor 7.275 de Trujillanos, situado en la calle San Isidro número 4.

La combinación ganadora del sorteo, que no ha dejado agraciados de primera categoría, está formada por los siguientes números: 01, 07, 10, 26, 34 y las estrellas 2 y 4.

También en Asturias, en la población de Avilés, se ha validado El Millón, dotado con un millón de euros.