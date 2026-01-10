Loterías y apuestas
El Euromillones deja este viernes un sustancioso premio en Extremadura
En la localidad asturiana de Avilés se ha sellado el boleto El Millón, agraciado con un millón de euros
El sorteo Euromillones ha dejado este viernes un sustancioso premio en Extremadura. En concreto, ha repartido 18.118,48 euros en la localidad pacense de Trujillanos, donde se ha sellado un boleto de tercera categoría. En España se ha registrado otro premio de la misma categoría en la población asturiana de Lugones.
La suerte en Extremadura ha ido a parar al despacho receptor 7.275 de Trujillanos, situado en la calle San Isidro número 4.
La combinación ganadora del sorteo, que no ha dejado agraciados de primera categoría, está formada por los siguientes números: 01, 07, 10, 26, 34 y las estrellas 2 y 4.
También en Asturias, en la población de Avilés, se ha validado El Millón, dotado con un millón de euros.
- Extremadura lanza la primera convocatoria de 4 millones para la rehabilitación de viviendas en municipios de hasta 10.000 habitantes
- Casi 12.000 autónomos en Extremadura no superan los 900 euros de ingresos mensuales
- Más de 84.000 familias extremeñas recibirán la ayuda del bono social térmico: hasta 400 euros para calefacción y agua caliente
- Sigue en directo la cabalgata de Reyes Magos en Extremadura
- Extremadura estrena en 2026 deducciones al IRPF con ahorros de hasta 2.000 euros
- La base aérea extremeña, eje del nuevo sistema de entrenamiento en combate aéreo con los nuevos cazas turcos
- Extremadura, una de las regiones más seguras para los pequeños negocios
- Estas son las claves de las ayudas de hasta 14.000 euros para rehabilitar viviendas en los pueblos de Extremadura