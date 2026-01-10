Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Mortalidad en ExtremaduraAeródromo en CáceresCaza en MonfragüeEn directo | Crisis en VenezuelaSíguenos en Google Discover
instagramlinkedin

Infraestructuras

La Junta licita las obras para mejorar 27 kilómetros de la EX-112 entre la EX-101 y Jerez de los Caballeros

La actuación contempla la construcción de un carril de cambio de sentido y medidas para eliminar un tramo de concentración de accidentes

Maquinaria asfaltando una carretera.

Maquinaria asfaltando una carretera. / Juntaex

El Periódico Extremadura

El Periódico Extremadura

La Junta de Extremadura licita las obras de mejora de la carretera EX-112, en el tramo entre la EX-101 y Jerez de los Caballeros, a lo largo de 27 kilómetros, por un importe de 8.152.520 euros y una financiación del 85% con fondos cargo a fondos FEDER.

El plazo de presentación de ofertas está abierto hasta las 15:00 horas del día 23 de enero, y la duración del contrato será de nueve meses desde su adjudicación.

En concreto se llevarán a cabo actuaciones para la mejora de la seguridad vial y de homogeneización del itinerario en el tramo de la carretera EX-112 comprendido entre su conexión con la EX-101, punto de origen de la vía, y la localidad de Jerez de los Caballeros, situada en el punto kilométrico 27+378.

19 tramos de intervención

El proyecto define un total de 19 tramos de intervención: diez destinados a rehabilitación parcial, 9 al refuerzo del firme y uno específico para la travesía de Burguillos del Cerro.

Como actuación singular se proyecta la construcción de un carril de cambio de sentido en el PK 6+800, mejorando la accesibilidad al complejo de hospedaje existente.

Asimismo, se incluyen medidas específicas para la eliminación de un tramo de concentración de accidentes.

Las actuaciones se completan con la limpieza y adecuación de cunetas y pasos salvacunetas, la renovación integral de la señalización vertical y horizontal, la sustitución del balizamiento y de las barreras de seguridad deterioradas, así como la mejora de accesos y drenajes, según ha informado la Junta en nota de prensa.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Extremadura lanza la primera convocatoria de 4 millones para la rehabilitación de viviendas en municipios de hasta 10.000 habitantes
  2. Casi 12.000 autónomos en Extremadura no superan los 900 euros de ingresos mensuales
  3. Más de 84.000 familias extremeñas recibirán la ayuda del bono social térmico: hasta 400 euros para calefacción y agua caliente
  4. Sigue en directo la cabalgata de Reyes Magos en Extremadura
  5. Extremadura estrena en 2026 deducciones al IRPF con ahorros de hasta 2.000 euros
  6. La base aérea extremeña, eje del nuevo sistema de entrenamiento en combate aéreo con los nuevos cazas turcos
  7. Extremadura, una de las regiones más seguras para los pequeños negocios
  8. Estas son las claves de las ayudas de hasta 14.000 euros para rehabilitar viviendas en los pueblos de Extremadura

La nómina del Ingreso Mínimo Vital llega a casi 30.000 hogares de Extremadura

La nómina del Ingreso Mínimo Vital llega a casi 30.000 hogares de Extremadura

La Junta licita las obras para mejorar 27 kilómetros de la EX-112 entre la EX-101 y Jerez de los Caballeros

La Junta licita las obras para mejorar 27 kilómetros de la EX-112 entre la EX-101 y Jerez de los Caballeros

El Euromillones deja este viernes un sustancioso premio en Extremadura

El Euromillones deja este viernes un sustancioso premio en Extremadura

El precio de la vivienda por metro cuadrado cae en Extremadura frente al alza nacional

El precio de la vivienda por metro cuadrado cae en Extremadura frente al alza nacional

Fondenex denunciará ante Europa y los tribunales la caza de jabalíes en Monfragüe

Fondenex denunciará ante Europa y los tribunales la caza de jabalíes en Monfragüe

Un estudio relaciona la baja renta y la insuficiencia cardiaca: Extremadura en cabeza por alta mortalidad

¿Qué ocurre con la ley contra las llamadas spam? El 64% de los extremeños sigue recibiéndolas

¿Qué ocurre con la ley contra las llamadas spam? El 64% de los extremeños sigue recibiéndolas

Las noticias de Extremadura: los titulares que no debes perderte hoy, 10 de enero

Las noticias de Extremadura: los titulares que no debes perderte hoy, 10 de enero
Tracking Pixel Contents