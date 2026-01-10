Las noticias de Extremadura: los titulares que no debes perderte hoy, 10 de enero

Estas son las noticias más destacadas de hoy en Extremadura:

La comunidad registra un 14,1% de falecimientos en hospitales por esta causa, solo por detrás de Andalucía

Desde Coepca y Aeca subrayan que la nueva infraestructura impulsaría el desarrollo industrial, comercial y turístico, además de generar beneficios en ámbitos como el sanitario y el empresarial

La fundación sostiene que la ampliación de las batidas hasta marzo pone en riesgo la reproducción de grandes aves rapaces protegidas

Presenta un programa que explora el papel de mujeres como Cleopatra Selene, Cornelia y Agripina

Tras superar dificultades personales y familiares, encontró en el certamen una oportunidad para valorarse, dejando atrás etapas oscuras y reconstruyendo su vida en su pueblo natal