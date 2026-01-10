Las noticias de Extremadura: los titulares que no debes perderte hoy, 10 de enero

Actualidad
Estas son las noticias más destacadas de hoy en Extremadura:
Un estudio relaciona la baja renta y la insuficiencia cardiaca: Extremadura en cabeza por alta mortalidad
La comunidad registra un 14,1% de falecimientos en hospitales por esta causa, solo por detrás de Andalucía
Hangares, vuelos privados y un sinfín de oportunidades: el proyecto del aeródromo entusiasma al sector empresarial de Cáceres
Desde Coepca y Aeca subrayan que la nueva infraestructura impulsaría el desarrollo industrial, comercial y turístico, además de generar beneficios en ámbitos como el sanitario y el empresarial
Fondenex denunciará ante Europa y los tribunales la caza de jabalíes en Monfragüe
La fundación sostiene que la ampliación de las batidas hasta marzo pone en riesgo la reproducción de grandes aves rapaces protegidas
El museo romano de Mérida invita a redescubrir a las grandes figuras femeninas de la Antigüedad
Presenta un programa que explora el papel de mujeres como Cleopatra Selene, Cornelia y Agripina
Abril Rubio Rey, Miss Trans Extremadura desde Cáceres: "Comencé a comprarme ropa de chica, tacones, pelucas, pero me los ponía encerrada en mi cuarto"
Tras superar dificultades personales y familiares, encontró en el certamen una oportunidad para valorarse, dejando atrás etapas oscuras y reconstruyendo su vida en su pueblo natal
- Extremadura lanza la primera convocatoria de 4 millones para la rehabilitación de viviendas en municipios de hasta 10.000 habitantes
- Casi 12.000 autónomos en Extremadura no superan los 900 euros de ingresos mensuales
- Más de 84.000 familias extremeñas recibirán la ayuda del bono social térmico: hasta 400 euros para calefacción y agua caliente
- Sigue en directo la cabalgata de Reyes Magos en Extremadura
- Extremadura estrena en 2026 deducciones al IRPF con ahorros de hasta 2.000 euros
- La base aérea extremeña, eje del nuevo sistema de entrenamiento en combate aéreo con los nuevos cazas turcos
- Extremadura, una de las regiones más seguras para los pequeños negocios
- Estas son las claves de las ayudas de hasta 14.000 euros para rehabilitar viviendas en los pueblos de Extremadura