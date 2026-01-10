Interparlamentaria en A Coruña
El PP reivindica una financiación "justa" que no discrimine a Extremadura
Sánchez Juliá acusa a Pedro Sánchez de "romper la igualdad entre todos los españoles por los siete votos que le mantienen"
El portavoz del PP extremeño, José Ángel Sánchez Juliá, ha afeado la "discriminación" que sufre Extremadura en la propuesta del nuevo modelo de financiación autonómica presentada por el Gobierno central y ha reivindicado un sistema "justo" para que la región cuente con más recursos.
"Pedro Sánchez ha decidido romper esa igualdad entre todos los españoles, privilegiando a los históricamente privilegiados por siete votos que le mantienen", ha expresado durante su participación en la mesa ‘Por lo importante: una vida segura’, en el marco de la 28 Interparlamentaria del PP que se celebra este fin de semana en A Coruña.
Menos recursos
"Son menos recursos que van a la financiación, son menos recursos que van a la sanidad, son menos recursos que van a la dependencia", ha aseverado el portavoz de los populares. Frente a ello, ha reivindicado una financiación justa para todas las comunidades autónomas basada en la solidaridad interterritorial y en la igualdad de todos los españoles.
Además, Sánchez Juliá ha criticado que mientras en otras comunidades el Gobierno central aporta el 5 % para la atención a la dependencia, en Extremadura el Ejecutivo autonómico la financia en un 73%.
A este respecto, ha señalado que cuando María Guardiola llegó a la Presidencia de la Junta de Extremadura cada año fallecían 1.500 extremeños con el derecho a la dependencia reconocido, pero sin recibir ningún servicio o prestación.
"El Gobierno de María Guardiola lo que hizo fue ponerse a trabajar y poner a las personas por delante y cuidar a aquellos que realmente necesitan los cuidados", ha expresado.
3.700 beneficiarios de la dependencia
Sánchez Juliá ha asegurado que, desde entonces, se han concedido 5.700 prestaciones más en Extremadura, hay 3.700 beneficiarios más de la dependencia, se han registrado 25 meses consecutivos descendiendo las listas de espera y el periodo de espera se ha reducido en 81 días.
Asimismo, ha destacado la creación del centro ELA de Cáceres y las prestaciones a los pacientes con esta enfermedad.
Ley ELA
"Mientras Pedro Sánchez congelaba la ley ELA y no paga a los pacientes con las ayudas a los que tienen derecho, María Guardiola por primera vez en la historia de Extremadura ha puesto ayudas y deducciones directas a los pacientes y a los familiares para que puedan ayudar y soportar el gasto que están teniendo", ha indicado.
Según el portavoz del PP, esas son las políticas "que hacen que el Partido Popular y el Partido Socialista no seamos iguales, porque ponemos a las personas por delante, porque ponemos por delante a aquellos que realmente necesitan los cuidados"
