65% de nostalgia

A este tema le tenía muchas ganas; me reservo el derecho a retomarlo el diciembre que viene —si no me han dado la cuenta por faltoso—. A puerta gayola (con perdón): acaban de pasar las navidades, unas fiestas que no me gustan, y uno de los motivos principales es porque está bañada de ese mejunje pastoso llamado nostalgia. He conocido casos de personas muy empeñadas en reproducir, en su edad más que adulta, no solo aficiones, sino rutinas o hábitos de su yo preadolescente, el que nunca quisieron abandonar. Es tal el empeño en estas personitas de que todo sea como antes, y su dedicación a ello, que algún caso que otro acaba apalancado en la misma casa donde pasaron la infancia, y sustentados por las mismas personas: sus pobres padres. Es por eso que soy tan radical al afirmar que, para mí, la nostalgia en exceso (no demasiado exceso) es, entiéndaseme el símil, una forma de limitación.

¿Por qué miramos el retrovisor?

Yo para adelantar, cuando vuelva a tener coche, porque sigo con el de mamá. No es que idealicemos nuestro pasado, no, es que en muchos casos lo redibujamos de tal manera que no sabrías distinguir la infancia que te cuenta el nostálgico con la película de los Goonies o E.T. No es que seamos selectivos a la hora de hurgar en el baúl (no confundir con Raúl el del Madrid) de los recuerdos —que huele a alcanfor— es que editamos nuestros recuerdos con Photoshop. Cosas del cerebro.

A más abundamiento, creo que tiene también un componente de miedo. Miedo a los cambios o a enfrentarnos al futuro. Si en el pasado todo iba sobre ruedas, y ahora tengo responsabilidades extras y problemas que me quitan el sueño, está claro que la culpa es del mundo que se ha ido al carajo, porque yo sigo siendo el mismo. No colega, el problema es tuyo, que sigues jugando a la Game Boy con 40 navidades de mier… en tu DNI.

Boomers y generaciones X e Y

A ver, querido lector, miembro numerario de El Club del Pijama*, no todo es el drama de la persona que vive aferrada al pasado, incapaz de afrontar el presente como un adulto funcional. Es cierto que he empezado por la consecuencia mas grave de este sentimiento, para mí, invalidante. La consecuencia mas frecuente de padecerlo en exceso es gastarse los cuartos en chorradas inútiles.

Con la jubilación de los boomers y la llegada a la madurez de sus hijos, la nostalgia se ha convertido en la bomba atómica del comercio de ocio y aficiones. Durante la vida laboral de la generación del baby boom, estaban demasiado ocupados en trabajar y en no poder comprar a sus hijos la mayoría de los caprichos. En ese tiempo, los hijos de los boomers, estudiantes, no teníamos un duro nunca, y nuestros padres pasaban olímpicamente de comprarnos enredos, más allá de cumpleaños y reyes, como es lógico. Pero la cosa ha cambiado radicalmente.

Los boomers no son ejemplo de tirar el dinero en nostalgia, porque no tiran el dinero en nada. Es una generación sufrida que prefiere gastar en cosas útiles e incluso que le renten, como pisos, los mas afortunados. Creo que no suelen ser muy nostálgicos porque su infancia, en muchos casos, fue bastante dura, postguerra, así que mejor mirar para adelante. Pero sí son en parte responsables de las malas decisiones de hoy de sus hijos a la hora de comprar zarrios. Con mucho esfuerzo nos dieron infancias buenas, a la mayoría al menos. El Quimicefa, el Plantanova, los clics, la Nintendo… Los conocimientos adquiridos en el Plantanova han mandado a más de uno al Hotel de la carretera de Madrid. A lo que voy, que queremos reproducir sensaciones de aquella época comprándonos el Magia Borrás. Lo normal, o al menos en mi caso, es que aquellas sensaciones idealizadas en realidad no eran así, incluso creo que en mi caso son mejores ahora: y que el Magia Borrás es una colección de juegos tontísimos que en manos de un cuarentón no tienen el menor sentido.

No todo es negativo: consejos de tu abogado

Si tienes mas de treinta años y en navidad te sientas en el suelo de la casa de tus padres a leerte un Super Humor Mortadelo, no está todo perdido. Es conveniente revisar tu grado de nostalgia y aprovechar los beneficios que tiene, a fin de compensar las limitaciones. Si tienes mas de un 33% de nostalgia, ya dispones de ciertos beneficios fiscales en tu compra de cromos. Con menos de un 65% puedes obtener una ayuda para comprarte el coche fantástico de playmobil. Y con mas del 75% de nostalgia, el boomer que te trajo al mundo podrá acogerte en uno de sus pisos cuando la parienta vaya al estanco a comprarte la revista Hobby Consolas, y no vuelva.

*El Club del Pijama es el grupo de lectores, librepensadores, que cada domingo llega al final de esta página. Bienvenido/a si eres nuevo/a.

El autor es abogado y presidente de la Asociación de Usuarios y Consumidores de Extremadura (Acuex)