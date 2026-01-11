Campeones olímpicos visitarán los colegios extremeños para difundir los valores del deporte

A partir del próximo mes de marzo, los colegios extremeños recibirán la visita de deportistas olímpicos que compartirán con el alumnado su experiencia en la alta competición y trasladarán los valores asociados al deporte, como el esfuerzo, la superación o el respeto.

La iniciativa forma parte de la campaña educativa 'Todos Olímpicos', impulsada por el Comité Olímpico Español (COE), que recorrerá centros educativos de distintas comunidades autónomas con el objetivo de acercar el olimpismo a los escolares a través del contacto directo con atletas de élite.

Destinatarios

El programa está dirigido a alumnos de Cuarto, Quinto y Sexto de Primaria y se desarrolla mediante sesiones participativas en las que los deportistas relatan su trayectoria personal, explican cómo es la preparación para unos Juegos Olímpicos y promueven hábitos de vida saludables.

Extremadura se sumará a esta propuesta en el marco de una edición que arrancará el 12 de enero y se prolongará hasta el 5 de junio. A lo largo de este periodo, el COE prevé llegar a más de 40.000 escolares en 611 centros educativos de toda España.

Puesta en marcha

Desde su puesta en marcha en 2008, la campaña ha pasado por más de 5.800 colegios y ha permitido que más de 400.000 niños y niñas participen en esta actividad educativa y deportiva.

El programa cuenta con el respaldo de distintas administraciones e instituciones, entre ellas la Fundación Jóvenes y Deporte de la Junta de Extremadura, que colabora en la llegada de la iniciativa a los centros educativos de la región.