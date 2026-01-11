¿Cómo asegurar la continuidad de la empresa familiar? Extremadura lanza un programa de apoyo

El programa 'Releva Empresa Familiar' arrancará este miércoles, 15 de enero, en la localidad cacereña de Plasencia, con el inicio de un calendario de sesiones que combinará asesoramiento y formación especializada para ayudar a las empresas a planificar el relevo generacional.

La iniciativa, impulsada por la Asociación Extremeña de la Empresa Familiar con la colaboración de la Junta de Extremadura, busca acompañar a las empresas familiares de la región en uno de los procesos más determinantes para su continuidad, ante el riesgo de que una transición sin planificación derive en conflictos internos o pérdidas patrimoniales.

Calendario de sesiones

Tras la jornada inaugural en Plasencia, el programa continuará en Mérida el 3 de febrero; Don Benito, el 12 de febrero; Los Santos de Maimona, el 27 de febrero; Badajoz, el 11 de marzo; Cáceres, el 8 de abril, y Navalmoral de la Mata, el 16 de abril.

Según la asociación organizadora, el relevo generacional sigue siendo uno de los principales retos de la empresa familiar en Extremadura, por lo que el programa ofrece un itinerario estructurado que combina jornadas informativas impartidas por expertos con un plan formativo especializado en gestión de empresa familiar.

Proceso complejo

El presidente de la Asociación Extremeña de la Empresa Familiar, Juan Carmona, ha señalado que el objetivo es acompañar a las familias empresarias en un proceso complejo, aportándoles conocimiento, herramientas y apoyo profesional para que la transición sea ordenada, consensuada y beneficiosa para todas las partes.

El programa incluye formación teórica y práctica en ámbitos clave como fiscalidad, derecho civil y mercantil, gobierno de la empresa y de la familia, organización del patrimonio, así como técnicas de comunicación y resolución de conflictos orientadas a facilitar una transición fluida.