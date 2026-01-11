Siete comunidades presentarán en Extremadura sus investigaciones sobre la biodiversidad

Siete comunidades autónomas presentarán en Extremadura el próximo 15 de enero los resultados de sus investigaciones en materia de biodiversidad. Será en el marco de las jornadas de clausura del Plan Complementario de I+D+I en el área de Biodiversidad, que ha coordinado la región a nivel nacional.

Las jornadas se desarrollarán en el Paraninfo de la Universidad de Extremadura-Edificio Metálico del Campus de Badajoz y en ella se darán cita responsables institucionales y técnicos de las comunidades que han desarrollado investigaciones en el marco de este Plan Complementario que ha liderado Extremadura, como son Andalucía, Asturias, Canarias, Galicia, País Vasco y Baleares.

Inversión de 6,2 millones

En la comunidad se han invertido 6,2 millones de euros gracias a este Plan Complementario, lo que demuestra que ha sido un instrumento clave para la investigación, la innovación y el desarrollo científico en la comunidad, informa la Junta de Extremadura en una nota.

Está previsto que las jornadas cuenten con la presencia de la consejera de Educación, Ciencia y Formación Profesional, María Mercedes Vaquera; y de la secretaria general de Investigación del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, Eva Ortega-Paíno; así como con los directores y secretarios generales responsables de Investigación de seis de las siete comunidades autónomas participantes en este plan.

Planes complementarios

Los Planes Complementarios son instrumentos de colaboración entre las comunidades autónomas y el Estado introduciendo sinergias mediante financiación conjunta y alineación de fondos, que permiten incrementar la eficacia de las políticas públicas en ciertas áreas dentro de las distintas Estrategias de Especialización Inteligente RIS3 y que se han desarrollado en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia con fondos Next Generation EU.

Extremadura ha participado en cuatro planes complementarios de los 8 desarrollados en España en las áreas de Energía e hidrógeno renovable, Biotecnología aplicada a la salud, Agroalimentación y Biodiversidad. Gracias a estos planes, Extremadura ha movilizado más de 35 millones en los distintos programas y áreas de interés, de los que la Junta de Extremadura ha aportado hasta la finalización del programa de planes Complementarios 7,7 millones de fondos FEDER, siendo el resto aportados por el Ministerio de Ciencia e Innovación a través de fondos MRR.

En el caso del Plan de Biodiversidad, se ha construido una red de colaboración con Galicia, Andalucía, Asturias, Canarias, Baleares y País Vasco centrada en la identificación de líneas de actuación conjunta, como la monitorización y seguimiento de la biodiversidad, la evaluación y mitigación del impacto del cambio global sobre la biodiversidad y la creación de una red de centros para el estudio y gestión de la biodiversidad. Por tanto, este plan ha contribuido al fortalecimiento de la capacidad investigadora en la región y el posicionamiento de la Universidad de Extremadura como referente en biodiversidad.