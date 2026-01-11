La Junta abre ayudas para facilitar el regreso de los extremeños que viven fuera

La Junta de Extremadura ha abierto el plazo para solicitar las ayudas destinadas a facilitar el retorno definitivo a la región de los extremeños que residen en el exterior, así como de los familiares a su cargo. La convocatoria podrá tramitarse desde el hasta el 15 de octubre de 2026.

El programa tiene como finalidad apoyar económicamente a quienes decidan regresar a Extremadura de forma estable, favoreciendo su asentamiento junto a la unidad familiar. Podrán beneficiarse de estas ayudas los extremeños en el exterior que tengan dicha consideración conforme a la Ley del Estatuto de los Extremeños en el Exterior, siempre que cumplan los requisitos establecidos en la normativa autonómica.

Requisitos para acceder

Entre las condiciones exigidas, se encuentra haber residido fuera de Extremadura durante un periodo mínimo de tres años ininterrumpidos inmediatamente anteriores a la fecha de retorno. Además, no podrá haber transcurrido más de un año desde el regreso a la región en el momento de presentar la solicitud.

Las personas solicitantes deberán estar empadronadas y contar con residencia efectiva en algún municipio extremeño. La convocatoria establece que la ayuda solo podrá concederse a una persona por unidad familiar. A estos efectos, se considera unidad familiar la formada por la persona solicitante y, en su caso, por su cónyuge o pareja de hecho y por familiares de primer grado que regresen con ella a Extremadura y convivan en el mismo domicilio.

Cuantía económica

La ayuda contempla una cuantía única de 1.500 euros, que podrá incrementarse en 350 euros adicionales por cada una de las siguientes situaciones acreditadas: tener la condición de familia numerosa, la existencia de una discapacidad igual o superior al 33%, haber sido víctima de violencia de género o de terrorismo.

Estas circunstancias no son excluyentes, por lo que el importe total podrá alcanzar un máximo de 2.900 euros.

Límites de renta

Las rentas o ingresos brutos anuales de la unidad familiar no podrán superar determinados límites económicos, calculados en doce pagas y en función del lugar desde el que se haya producido el retorno.

En el caso de personas retornadas desde otros puntos del territorio español, el umbral máximo se sitúa entre 2,5 y 4 veces el IPREM, según el número de miembros de la unidad familiar. Para quienes regresen desde el extranjero, los límites oscilan entre 3 y 4,5 veces el IPREM.

Cuando la persona solicitante no esté obligada a presentar declaración del IRPF o impuesto equivalente en el extranjero, deberá aportar documentación oficial acreditativa de la totalidad de los ingresos percibidos en el año natural completo anterior a la solicitud. Los ingresos generados en países fuera del sistema monetario europeo se convertirán a euros conforme al tipo de cambio vigente en la fecha de entrada de la solicitud.

Población fuera de la región

La convocatoria se enmarca en un contexto en el que una parte muy significativa de la población extremeña reside fuera de la comunidad. Según los datos de 2024, un total de 497.780 extremeños viven en otras comunidades autónomas, lo que representa el 36% de la población total de la región. Esta cifra, conocida como "la tercera provincia", supera incluso a la población de la provincia de Cáceres.

No obstante, este colectivo experimentó un descenso del 5% entre 2021 y 2024. Su perfil refleja el peso del fenómeno migratorio de décadas pasadas, con una edad media de 64,8 años. El grupo más numeroso corresponde a personas de entre 70 y 74 años, seguido de los tramos de 65 a 69 y de 75 a 79 años, mientras que el número de extremeños residentes fuera de la región disminuye de forma notable por debajo de los 50 años.