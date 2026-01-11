Cambio climático, internet y rebajas reducen un 40% la facturación de los mercadillos: "Se está perdiendo un sector tradicional"

Las condiciones meteorológicas, la competencia online y los cada vez más prolongados periodos de rebajas y descuentos en el comercio tradicional han provocado que la facturación de los mercadillos extremeños haya descendido un 40% en 2025 respecto al año anterior, según las estimaciones de la Asociación de Comerciantes Autónomos de Extremadura (Acaex).

El presidente de Acaex, Julián Cruz, ha explicado en declaraciones a Efe que las condiciones climatológicas no ayudaron el pasado año, con intensos periodos de lluvias y de calor, lo que hizo que la ciudadanía se decantase más por espacios cerrados.

Cambio climático

El clima inestable hasta bien adentrada la primavera, la prolongación del calor en otoño y el retraso en la llegada del frío en invierno han propiciado además que se demoren las compras de ropa de temporada, según ha explicado.

A su juicio, este área es uno de los sectores "más perjudicados" por la cada vez mayor inestabilidad del clima y por la continuidad de las altas temperaturas al ubicarse en espacios abiertos.

Toldos en Badajoz

En este marco, la asociación ha solicitado al Ayuntamiento de Badajoz que instaure una estructura en el mercadillo dominical para contar con techados o toldados frente al intenso calor veraniego, cuestión que la Administración local "está ya estudiando", según Cruz.

"Ya no hay cuatro temporadas de ventas, primavera, verano, otoño e invierno, pues el periodo estival es muy largo, con lo que se come la primavera y buena parte del otoño, y después ya llegan o las lluvias o el frío", ha incidido.

Internet y rebajas

La competencia que representan las ventas online y los prolongados periodos de descuentos del comercio tradicional y de las grandes superficies también afectan cada vez más a la facturación de los mercadillos, ha manifestado el presidente de la Asociación de Comerciantes Autónomos de Extremadura.

Ante este escenario, Julián Cruz considera que "las administraciones deben tener en cuenta que se está perdiendo un sector tradicional", de ahí que se pidan medidas en favor de su supervivencia.

Los mercadillos quieren trasladar por ejemplo al nuevo Ejecutivo autonómico una vez conformado que "es necesario establecer una norma que establezca un precio homogéneo por los puestos, similar en todos los municipios".

En opinión de Cruz, "no se puede pagar 1.000 euros en Cáceres, más que en Badajoz pese a tener menos habitantes, o 400 euros en Montijo y 800 en Zafra y sin embargo 300 en Mérida, con una mayor población”.