Las noticias de Extremadura: los titulares que no debes perderte hoy, 11 de enero

Estas son las noticias más destacadas de hoy en Extremadura:

El método de negociación ha vuelto a fallar y no se habla de los problemas de la gente, sino de réditos políticos

Es una de las cinco comunidades autónomas en las que sus trabajadores sufren menos estrés: 2 de cada 10 lo padecen a diario

El accidente de un avión alemán de la Legión Cóndor en enero de 1937 activó un amplio dispositivo de búsqueda en plena sierra, dejó seis aviadores fallecidos y se convirtió en uno de los episodios más singulares y silenciados de la Guerra Civil en el Valle del Jerte

La Junta prevé invertir 203 millones de euros en la próxima década para hacer frente a la amenaza creciente de sufrir fuegos extremos como el de Jarilla

Desde Acaex lamentan la negativa del Ayuntamiento de Cáceres a celebrar dos mercadillos excepcionales y piden mayor flexibilidad ante la incertidumbre diaria a la que se enfrentan