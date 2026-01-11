Actualidad
Las noticias de Extremadura: los titulares que no debes perderte hoy, 11 de enero
Estos son los contenidos informativos más destacados de hoy
Estas son las noticias más destacadas de hoy en Extremadura:
Editorial | Financiación: el dedo y la luna
El método de negociación ha vuelto a fallar y no se habla de los problemas de la gente, sino de réditos políticos
Radiografía del estrés laboral: Extremadura resiste mejor que la media
Es una de las cinco comunidades autónomas en las que sus trabajadores sufren menos estrés: 2 de cada 10 lo padecen a diario
Muertos de frío en el Calvitero: un siniestro nazi que conmovió al Valle del Jerte
El accidente de un avión alemán de la Legión Cóndor en enero de 1937 activó un amplio dispositivo de búsqueda en plena sierra, dejó seis aviadores fallecidos y se convirtió en uno de los episodios más singulares y silenciados de la Guerra Civil en el Valle del Jerte
El primer Plan Forestal de Extremadura destina casi el 60% del presupuesto a prevenir incendios
La Junta prevé invertir 203 millones de euros en la próxima década para hacer frente a la amenaza creciente de sufrir fuegos extremos como el de Jarilla
Los ambulantes del mercado franco de Cáceres lamentan el rechazo municipal en Navidad: “Estamos cansados de ser el patito feo”
Desde Acaex lamentan la negativa del Ayuntamiento de Cáceres a celebrar dos mercadillos excepcionales y piden mayor flexibilidad ante la incertidumbre diaria a la que se enfrentan
- Extremadura lanza la primera convocatoria de 4 millones para la rehabilitación de viviendas en municipios de hasta 10.000 habitantes
- Casi 12.000 autónomos en Extremadura no superan los 900 euros de ingresos mensuales
- Sigue en directo la cabalgata de Reyes Magos en Extremadura
- Unidas por Extremadura, sobre el nuevo modelo de financiación: 'Ni ordinalidad ni dumping fiscal
- La base aérea extremeña, eje del nuevo sistema de entrenamiento en combate aéreo con los nuevos cazas turcos
- Extremadura, una de las regiones más seguras para los pequeños negocios
- Estas son las claves de las ayudas de hasta 14.000 euros para rehabilitar viviendas en los pueblos de Extremadura
- El Gordo de El Niño deja 1,2 millones en Extremadura con seis décimos premiados, uno de ellos 'defectuoso