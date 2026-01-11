Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Las noticias de Extremadura: los titulares que no debes perderte hoy, 11 de enero

Estos son los contenidos informativos más destacados de hoy

Sánchez y Junqueras en La Moncloa.

Estas son las noticias más destacadas de hoy en Extremadura:

Editorial | Financiación: el dedo y la luna

El método de negociación ha vuelto a fallar y no se habla de los problemas de la gente, sino de réditos políticos

Radiografía del estrés laboral: Extremadura resiste mejor que la media

Es una de las cinco comunidades autónomas en las que sus trabajadores sufren menos estrés: 2 de cada 10 lo padecen a diario

Muertos de frío en el Calvitero: un siniestro nazi que conmovió al Valle del Jerte

El accidente de un avión alemán de la Legión Cóndor en enero de 1937 activó un amplio dispositivo de búsqueda en plena sierra, dejó seis aviadores fallecidos y se convirtió en uno de los episodios más singulares y silenciados de la Guerra Civil en el Valle del Jerte

El primer Plan Forestal de Extremadura destina casi el 60% del presupuesto a prevenir incendios

La Junta prevé invertir 203 millones de euros en la próxima década para hacer frente a la amenaza creciente de sufrir fuegos extremos como el de Jarilla

Los ambulantes del mercado franco de Cáceres lamentan el rechazo municipal en Navidad: “Estamos cansados de ser el patito feo”

Desde Acaex lamentan la negativa del Ayuntamiento de Cáceres a celebrar dos mercadillos excepcionales y piden mayor flexibilidad ante la incertidumbre diaria a la que se enfrentan

