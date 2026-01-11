La ganadería extremeña cierra 2025 con precios récord y una demanda al alza

El aumento de los precios en la ganadería ha sido una de las mejores noticias del campo extremeño durante el año pasado gracias a cotizaciones "magníficas". El cerdo ibérico se encuentra "en niveles increíbles" en todas sus categorías, los terneros han experimentado subidas "casi todos los meses" y el ovino, aunque en menor medida, también se ha ubicado en cotizaciones "bastante interesantes" durante todos los meses de 2025.

"En cuanto a los precios, el sector ganadero no puede quejarse en 2025, de igual forma que en lo relativo a la climatología", ha apuntado en declaraciones a Efe Enrique Muslera, presidente de la Asociación Ganaderos del Reino. Y en en la misma línea se expresan otras organizaciones agrarias como La Unión o Asaja, si bien también recuerdan que ha sido un año "malo" en cuanto a enfermedades.

Más demanda y exportaciones

Sobre las causas que explican estos datos, Muslera explica que en el caso del vacuno y del ovino "casi todo el mundo coincide en que hay un descenso importante de los censos de vacas madres y de ovejas, mientras que la demanda se ha mantenido".

Las amplias exportaciones explican en buena parte la situación de la demanda, con destino a Europa o a los países del norte de África, entre otros, mientras que el consumo doméstico se mantiene.En la actualidad hay por ejemplo una gran demanda de terneros al destete por parte de los cebaderos de Cataluña, Aragón y Castilla y León, lo que hace aumentar las cotizaciones.

Muslera no se ha mostrado preocupado en este sentido, pues considera que el sector puede afrontar una mayor producción y recuperar los censos ante un entorno de continuo crecimiento de la demanda.

Climatología favorable

El máximo responsable de La Unión Extremadura, Luis Cortés, ha explicado por su parte que "2025 ha sido un buen año en cuanto a climatología y en lo relativo a precios", aunque todo ello no debe obviar que "fue un ejercicio malo en cuestión de enfermedades, el principal problema en este sector".

El presidente de Asaja Extremadura, Angel García Blanco, ha incidido en que "la ganadería ha contado con precios bastante buenos durante el año, por encima de lo esperado, con subidas espectaculares en áreas como el vacuno".

De esta forma, los terneros pasteros macho y hembra llegan ya a los 1.400 y 1.200 euros, respectivamente, los corderos casi a 150 euros, y el cerdo ibérico de bellota a los 45 euros/arroba, ha apuntado.