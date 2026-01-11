Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Mortalidad en ExtremaduraAeródromo en CáceresCaza en MonfragüeEn directo | Crisis en VenezuelaSíguenos en Google Discover
instagramlinkedin

Balance anual

La ganadería extremeña cierra 2025 con precios récord y una demanda al alza

El vacuno, el ibérico y el ovino encadenan subidas sostenidas gracias al impulso de las exportaciones y la reducción de censos

Sector ganadero de Extremadura.

Sector ganadero de Extremadura. / Juntaex

El Periódico Extremadura

El Periódico Extremadura

Mérida

El aumento de los precios en la ganadería ha sido una de las mejores noticias del campo extremeño durante el año pasado gracias a cotizaciones "magníficas". El cerdo ibérico se encuentra "en niveles increíbles" en todas sus categorías, los terneros han experimentado subidas "casi todos los meses" y el ovino, aunque en menor medida, también se ha ubicado en cotizaciones "bastante interesantes" durante todos los meses de 2025.

"En cuanto a los precios, el sector ganadero no puede quejarse en 2025, de igual forma que en lo relativo a la climatología", ha apuntado en declaraciones a Efe Enrique Muslera, presidente de la Asociación Ganaderos del Reino. Y en en la misma línea se expresan otras organizaciones agrarias como La Unión o Asaja, si bien también recuerdan que ha sido un año "malo" en cuanto a enfermedades.

Más demanda y exportaciones

Sobre las causas que explican estos datos, Muslera explica que en el caso del vacuno y del ovino "casi todo el mundo coincide en que hay un descenso importante de los censos de vacas madres y de ovejas, mientras que la demanda se ha mantenido".

Así vuelan los drones para modernizar la ganadería

Así vuelan los drones para modernizar la ganadería

Juan José Ventura

Las amplias exportaciones explican en buena parte la situación de la demanda, con destino a Europa o a los países del norte de África, entre otros, mientras que el consumo doméstico se mantiene.En la actualidad hay por ejemplo una gran demanda de terneros al destete por parte de los cebaderos de Cataluña, Aragón y Castilla y León, lo que hace aumentar las cotizaciones.

Muslera no se ha mostrado preocupado en este sentido, pues considera que el sector puede afrontar una mayor producción y recuperar los censos ante un entorno de continuo crecimiento de la demanda.

Climatología favorable

El máximo responsable de La Unión Extremadura, Luis Cortés, ha explicado por su parte que "2025 ha sido un buen año en cuanto a climatología y en lo relativo a precios", aunque todo ello no debe obviar que "fue un ejercicio malo en cuestión de enfermedades, el principal problema en este sector".

El presidente de Asaja Extremadura, Angel García Blanco, ha incidido en que "la ganadería ha contado con precios bastante buenos durante el año, por encima de lo esperado, con subidas espectaculares en áreas como el vacuno".

Noticias relacionadas y más

De esta forma, los terneros pasteros macho y hembra llegan ya a los 1.400 y 1.200 euros, respectivamente, los corderos casi a 150 euros, y el cerdo ibérico de bellota a los 45 euros/arroba, ha apuntado.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Extremadura lanza la primera convocatoria de 4 millones para la rehabilitación de viviendas en municipios de hasta 10.000 habitantes
  2. Casi 12.000 autónomos en Extremadura no superan los 900 euros de ingresos mensuales
  3. Sigue en directo la cabalgata de Reyes Magos en Extremadura
  4. Unidas por Extremadura, sobre el nuevo modelo de financiación: 'Ni ordinalidad ni dumping fiscal
  5. La base aérea extremeña, eje del nuevo sistema de entrenamiento en combate aéreo con los nuevos cazas turcos
  6. Extremadura, una de las regiones más seguras para los pequeños negocios
  7. Estas son las claves de las ayudas de hasta 14.000 euros para rehabilitar viviendas en los pueblos de Extremadura
  8. El Gordo de El Niño deja 1,2 millones en Extremadura con seis décimos premiados, uno de ellos 'defectuoso

La varroa es ya la mayor amenaza de las abejas en Extremadura: aniquila al 50% de las colmenas

La varroa es ya la mayor amenaza de las abejas en Extremadura: aniquila al 50% de las colmenas

¿Cómo asegurar la continuidad de la empresa familiar? Extremadura lanza un programa de apoyo

¿Cómo asegurar la continuidad de la empresa familiar? Extremadura lanza un programa de apoyo

La ganadería extremeña cierra 2025 con precios récord y una demanda al alza

La ganadería extremeña cierra 2025 con precios récord y una demanda al alza

Cambio climático, internet y rebajas reducen un 40% la facturación de los mercadillos: "Se está perdiendo un sector tradicional"

Cambio climático, internet y rebajas reducen un 40% la facturación de los mercadillos: "Se está perdiendo un sector tradicional"

Siete comunidades presentarán en Extremadura sus investigaciones sobre la biodiversidad

Siete comunidades presentarán en Extremadura sus investigaciones sobre la biodiversidad

Campeones olímpicos visitarán los colegios extremeños para difundir los valores del deporte

Campeones olímpicos visitarán los colegios extremeños para difundir los valores del deporte

Vox pedirá entrar en el gobierno de Guardiola con una vicepresidencia y varias consejerías

Vox pedirá entrar en el gobierno de Guardiola con una vicepresidencia y varias consejerías

De Extremadura a París sin salir de casa: el ingenio de un repartidor de butano recrea la Torre Eiffel en su jardín

Tracking Pixel Contents