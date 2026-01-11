La prestación universal de 200 euros por hijo reduciría un 9% la pobreza infantil en Extremadura

La pobreza infantil en Extremadura se reduciría un 9% con la implantación de la prestación universal por crianza (PUC) de 200 euros al mes por hijo, según un informe publicado por Unicef. De esta forma, Extremadura sería una de las comunidades más beneficiadas con la medida propuesta por el Ministerio de Juventud e Infancia, la cual, a nivel nacional, supondría sacar de la pobreza a más de medio millón de niños y niñas en el país (unos 530.000).

El estudio, titulado ‘El beneficio de hacer: el potencial de políticas concretas para revertir la pobreza infantil’, y presentado en el Real Jardín Botánico, en Madrid, simula, con la contribución del Centro de Políticas Económicas de Esade, cuál sería el impacto de una prestación universal de 100 euros, de otra de 200 euros, de un complemento del 20% al IMV (Ingreso Mínimo Vital) y de un complemento del 40% al IMV. Las simulaciones muestran que la prestación universal por crianza generaría reducciones importantes de la pobreza de niños y adolescentes, pero con «alto esfuerzo» por persona sacada de la pobreza y con un «fuerte impacto presupuestario».

Impacto por comunidades autónomas

Así, Unicef detalla que esta reducción de la pobreza relativa afectaría a todas las comunidades autónomas. Con prestaciones de 200 euros, sería de 11 puntos para Ceuta y Melilla, en torno a 9 puntos para Extremadura y Andalucía, en torno a 8 puntos para Castilla La Mancha y La Rioja, en torno a 7 puntos para Comunidad Valenciana, Canarias, Castilla y León, Aragón y Baleares, en torno a 6 puntos para Cataluña, Galicia y Asturias, Cantabria, y en torno a 5 puntos para la Comunidad de Madrid. Por tanto, la tasa de pobreza infantil relativa en Extremadura se reduciría de un 39% a un 30%.

Inversión por niño según el territorio

En este sentido, explican que la inversión per cápita de la PUC es «considerable», como corresponde a una política de tipo universal, pero menor donde hay menos hogares pobres. Por ejemplo, en Madrid, con baja incidencia de pobreza, se necesitan más de 51.000 euros para «sacar» a un niño o niña de la pobreza (con la PUC de 100 euros) porque gran parte del gasto se dirige a familias que ya superaban el umbral. En contraste, en Andalucía y Extremadura, donde la incidencia de la pobreza es mayor, bastan 25.000 euros por niño incluso con la PUC más alta (200 euros), ya que la mayoría de los beneficiarios sí necesitan la ayuda para salir de la pobreza.

En Andalucía y Extremadura se necesitan 25.000 euros para sacar a un niño de la pobreza

Además de reducir la tasa de pobreza relativa, la PUC disminuiría la llamada distancia al umbral; es decir, la brecha entre los ingresos de los hogares pobres y el umbral de pobreza. Con la prestación de 200 euros, el acercamiento sería especialmente notable en territorios como Extremadura, Andalucía o Canarias, donde esa brecha inicial es más amplia.

En cuanto a la pobreza severa, los datos también apuntan a mejoras de consideración. Ceuta reduciría más de 10 puntos porcentuales con la prestación de 200 euros. Melilla y Andalucía registrarían caídas de 12 y 9 puntos respectivamente, mientras que Extremadura lograría reducciones de entre 6 y 9 puntos.

Análisis del empleo y el salario mínimo

Por otro lado, el informe analiza el efecto de dos palancas: subir el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) un 20%, y aumentar la intensidad laboral un 20% (a través de políticas que reduzcan la parcialidad o incrementen los meses de permanencia en el empleo). De esta manera, por comunidades autónomas, los descensos estimados para ambas palancas se concentrarían en Navarra, Galicia, Canarias y Cantabria. Murcia, Castilla y León, Castilla La Mancha, Baleares, Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana, Cataluña y Andalucía se situarían en una posición intermedia (si bien para algunas el efecto de la subida del SMI sería nulo), mientras que en Aragón, Extremadura, La Rioja, Euskadi y Asturias el efecto sería prácticamente nulo con ambas medidas.

Asimismo, UNICEF precisa el impacto del refuerzo del Ingreso Mínimo Vital (IMV) sobre la pobreza severa en la región. En el caso de Extremadura, donde la tasa inicial se sitúa en el 18,6%, un incremento del IMV del 20% la reduciría al 16,9%, mientras que una subida del 40% la situaría en el 16,1%, lo que supone descensos de 1,7 y 2,5 puntos porcentuales.

Medidas actuales insuficientes

En ese sentido, Beatriz Herraiz, técnica del Comité Extremeño de Unicef, defiende que ninguna de estas dos medidas logra la reducción esperada de la pobreza infantil. En esta línea, asegura que estas políticas, aunque dirigidas a los hogares vulnerables, no siempre llegan a las familias con niños, y que en muchos casos los importes siguen siendo insuficientes.

«Una familia que percibe el ingreso mínimo vital está recibiendo menos de 500 euros. ¿Cómo vas a sacar a un niño de la pobreza con 500 euros?». A esto se suman, además, los problemas de compatibilidad entre las distintas medidas, cuando «si cobras el salario mínimo interprofesional no puedes cobrar otras prestaciones, y el informe insiste en que no deberían ser excluyentes». «Al final, no todas las familias vulnerables con IMV tienen niños, y las condiciones siguen dejando a muchos menores fuera. Estas medidas no revierten la pobreza al nivel que creíamos».