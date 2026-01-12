Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Protestas agrarias

Las cooperativas agroalimentarias apoyan las tractoradas y exigen a la UE "respuestas urgentes"

El sector respalda las movilizaciones previstas para los días 16 y 23 de enero y reclama cambios en la PAC, junto con mayores garantías frente al acuerdo con Mercosur

Un tractorista remueve la tierra en un olivar.

Un tractorista remueve la tierra en un olivar. / Carlos Gil

Rocío Muñoz

Rocío Muñoz

Cáceres

Cooperativas Agro-alimentarias Extremadura ha manifestado su apoyo a las movilizaciones convocadas por el sector agrario de la región para los próximos 16 y 23 de enero, unas protestas que, según la organización, buscan defender el campo extremeño y la labor que desarrollan a diario las cooperativas y sus agricultores y ganaderos socios.

La federación, que representa al cooperativismo agroalimentario extremeño, ha recordado que viene reclamando desde hace años una Política Agraria Común (PAC) "más justa, viable y adecuadamente financiada más allá de 2027", así como un Marco Financiero Plurianual que responda a los retos actuales del sector.

Asimismo, Cooperativas Agro-alimentarias Extremadura ha reiterado su rechazo al acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur, al considerar que carece de garantías eficaces sobre la reciprocidad de las normas de producción y de mecanismos de salvaguarda para los productores europeos.

Reivindicaciones del sector

Desde la organización han señalado que las protestas afectan al conjunto de la sociedad, ya que, según defienden, agricultores y ganaderos producen alimentos de calidad con garantías de trazabilidad y cumpliendo exigencias en materia de seguridad alimentaria y bienestar animal que, a su juicio, no se aplican a otros productos procedentes de países del Mercosur.

En este contexto, la federación ha invitado a la sociedad a sumarse a las reivindicaciones del sector y ha exigido a las instituciones europeas respuestas urgentes a unos problemas que, según subraya, se vienen planteando desde hace años sin soluciones efectivas, debido a la falta de diálogo con la Administración comunitaria.

Cooperativas Agro-alimentarias Extremadura también ha defendido la necesidad de impulsar políticas agrarias realistas que reconozcan el carácter estratégico de la agricultura y la ganadería, tanto en el actual contexto geopolítico como en el debate sobre la reforma del marco financiero y de la PAC.

Además, ha reclamado un mayor respaldo de las políticas europeas, nacionales y regionales al modelo de empresa cooperativa agroalimentaria, al que considera clave para estructurar el sector, facilitar el acceso al mercado, aportar valor y rentabilidad a los socios y contribuir al empleo y al desarrollo de las zonas rurales.

TEMAS

De Miguel rechaza el nuevo modelo de financiación y avisa de que "seguirá empobreciendo a Extremadura"

Un estudio de la UEx muestra que 16 semanas de entrenamiento con bandas elásticas frenan el deterioro físico a partir de los 70

