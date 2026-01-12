¿Cuánto deben pagar los invitados a una boda en Extremadura?

Una boda es sinónimo de alegría. Multitud de familiares y seres queridos se reúnen anualmente en este tipo de celebraciones por un mismo motivo: festejar el amor en cualquiera de sus formas. Sin embargo, también constituye uno de los eventos que más gastos genera, tanto a aquellos que contraen matrimonio como a sus invitados. Pero, ¿cuál es la cantidad de dinero o regalo equivalente para agasajar debidamente a los contrayentes?

Ana Valiente, organizadora de bodas en Extremadura, sitúa el gasto promedio en ochocientos euros para una pareja de invitados. Una cantidad que incluye vestimenta, cubiertos, transporte y alojamiento en caso de que el evento se realice lejos de la residencia habitual, y un factor novedoso que ha entrado en auge en los últimos años: el tipo de regalo para los novios. La profesional señala que se trata de un fenómeno que se experimenta principalmente entre los jóvenes, y que consiste en ajustar el precio del regalo de novios en función de lo que ofrezcan los anfitriones el día de la boda.

Victoria (derecha) y Beatriz (izquierda) en las instalaciones de V con B / Archivo del autor

Valiente asegura que el número de eventos nupciales ha decrecido en la última década en España. Unos datos que chocan con la actual subida que ha experimentado la región extremeña en las celebraciones de esta índole. Así lo confirma Victoria Molpeceres, una de las dos ‘wedding planners’ al mando de la empresa V con B, ubicada en Plasencia: «Extremadura se ha convertido en un destino muy buscado por las parejas para casarse, ya que contamos con una región de especial encanto rural, paisajes como los de La Vera y el Valle del Jerte, o las espectaculares dehesas, además de su rica gastronomía».

Extremadura, una opción competitiva

El gasto promedio de un invitado en Extremadura resulta algo inferior a la media nacional. Aunque si bien es cierto que, tal y como confirma Ana, el coste total dependerá mayoritariamente de la calidad de las instalaciones en las que se celebre, Extremadura cuenta con una «gran coherencia entre precios y calidad» para gestionar este tipo de actos, lo que la convierte en una comunidad «muy competitiva y con un excelente nivel en proveedores y servicios», señala Victoria.

Calidad frente a cantidad

Unas bodas que ahora priman «calidad antes que cantidad», afirma Valiente: «Hoy día hay mucha gente que se casa, pero que no celebra. Por eso se perciben menos bodas a pesar de que se sigan celebrando». Por su parte, Beatriz Sánchez, la segunda propietaria de V con B, pone el foco de un «mayor cuidado» de estas celebraciones en la selección cada vez más minuciosa de los invitados: «Las parejas prefieren celebraciones más cuidadas y con un ambiente más familiar, donde puedan disfrutar de verdad con cada uno de sus invitados, creando bodas más personales e íntimas, y consiguiendo que los novios puedan compartir el día con cada asistente de manera más cercana».

Los enlaces de hoy priman la calidad antes que la cantidad y son más familiares

Con respecto a la variación en los gastos, las profesionales del local placentino coinciden en que la diferencia más notable reside en el tipo de espacio elegido para el evento. Reconocen que, a pesar de que la comunidad extremeña ofrece «servicios muy cuidados» para bodas, el precio puede aumentar según el renombre del lugar de celebración.

Apostar por lo local

Por otra parte, Ana destaca el importante compromiso de los profesionales de su sector en apostar por lo regional: «Como organizadores de bodas en Extremadura, debemos tirar por lo nuestro. Obviamente si los novios tienen alguna petición concreta no se lo voy a prohibir, pero aquí tenemos fantásticos Djs, proveedores y muchos profesionales que aseguran bodas excelentes sin necesidad de buscar fuera». La ‘wedding planner’ matiza en este punto que apostar por equipos de la región también reduce notablemente costes de gestión de las bodas, sin necesidad de pagar transporte y alojamiento de aquellos profesionales que vengan de fuera.

Ana Valiente terminando de decorar uno de sus eventos / Archivo del autor

Lo que queda claro es que los eventos de esta índole suponen de manera inevitable un gasto que los invitados deberán abordar y gestionar de manera coordinada con el resto de los pagos cotidianos. Victoria recomienda como medida inicial definir un presupuesto que permita, tanto a profesionales como a aquellos que disfrutarán el evento, una organización «sin estrés y evitando caer en el agobio».

Aquí tenemos fantásticos Djs, proveedores y profesionales que aseguran bodas excelentes

Un destino nupcial emergente

Las bodas en Extremadura viven, por tanto, un momento de equilibrio entre la tradición, la modernidad y la accesibilidad. Las parejas buscan ahora experiencias más íntimas, sostenibles y conscientes, donde cada detalle refleje su historia en un entorno de ensueño sin necesidad de desplazarse. De esta forma, los profesionales de este tipo de eventos en la región apuestan por fortalecer la identidad local, ofrecer servicios de calidad y adaptados a los nuevos tiempos con el objetivo principal de crear recuerdos auténticos e inolvidables.

Se priorizan así productos de la tierra, entornos regionales y personal autóctono cualificado para este tipo de eventos. Un hecho que favorece una sostenibilidad muy positiva para el sector económico de la región. En este sentido, se consigue realzar Extremadura como un destino nupcial emergente que combina profesionalidad y calidez humana, posicionándose como una alternativa muy recomendable para aquellos que quieran hacer de este evento un día inolvidable bajo los parajes extremeños.