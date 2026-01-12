Extremadura reparte 5,4 millones para contratos en obras y servicios rurales: esto es lo que recibe cada municipio

La Junta de Extremadura reparte 5.469.563 euros en ayudas económicas a las entidades locales de la región para la ejecución de obras y servicios en el ámbito del Acuerdo para el Empleo y la Protección Social Agrarios (AEPSA). El Diario Oficial de Extremadura (DOE) publica este lunes la resolución de la Dirección General de Administración Local por la que se conceden estas subvenciones.

El objetivo fundamental del programa es fijar población en el medio rural, mediante la mejora de las posibilidades de inserción laboral de las personas desempleadas participantes y favorecer el mantenimiento del empleo en los municipios extremeños.

Ayudas complementarias al SEPE

Las ayudas se conceden con carácter complementario a las otorgadas por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) para las mismas obras o servicios y su importe no puede ser de tal cuantía que, de forma aislada o en concurrencia con otras subvenciones o ayudas, supere el coste de la actividad subvencionada.

La ayuda asignada a cada entidad local se destina a sufragar los gastos necesarios para la realización de las obras o servicios de interés general y social que figuren en el proyecto o memoria valorada aprobados por el SEPE mediante resolución de concesión de la ayuda para la contratación de personas trabajadoras.

Gastos subvencionables

Según la convocatoria, se consideran gastos subvencionables los derivados de la adquisición de materiales, incluidos los portes y embalajes, así como los ocasionados por el empleo de medios auxiliares necesarios para la ejecución de las distintas unidades de obra o servicios, siempre que estén definidos en el proyecto o memoria valorada y respondan a su naturaleza.

Pago anticipado y justificación

El abono de la ayuda se realiza de forma anticipada, en un único pago y por la totalidad del importe concedido. El plazo para la justificación finalizará el 28 de febrero de 2026, aunque las entidades locales pueden solicitar con anterioridad una prórroga del plazo de manera motivada y por causa justificada.

Control y posibles reintegros

Las entidades locales beneficiarias deberán finalizar las obras objeto de la ayuda en el plazo establecido por el SEPE, justificar los gastos mediante la cuenta justificativa correspondiente y facilitar las actuaciones de inspección y control que pueda realizar la Junta de Extremadura. La falta de justificación o la utilización incorrecta de los fondos dará lugar al reintegro de la subvención, conforme a lo establecido en el Decreto del Presidente 4/2020, de 16 de junio.

Asimismo, la resolución establece que la revocación total o parcial de la subvención concedida por el SEPE para la contratación de las personas trabajadoras que origina el compromiso financiero conllevará, a su vez, la anulación o revocación total o parcial de las ayudas concedidas al ayuntamiento beneficiario.