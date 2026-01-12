El PSOE extremeño también rechaza el nuevo modelo de financiación: "La región no gana más, no es justo"

La portavoz socialista en la diputación permanente de la Asamblea de Extremadura, Piedad Álvarez, ha reconocido esta mañana que al PSOE extremeño "no le gusta" el nuevo modelo de financiación propuesto porque "Extremadura no gana más con ese nuevo modelo".

Así, reconoce que no es justo "cuando solamente ganan territorios como Cataluña, Andalucía o Valencia mientras Extremadura, con altas tasas de paro, no recibe lo que necesita". Y asegura que su partido ha defendido siempre la misma postura en ese asunto, "gobierne quien gobierne en Madrid, algo que no todos pueden decir", y es un modelo en contra de la ordinalidad y a favor de la equidad y de la justicia fiscal, de modo que la comunidad autónoma que "más ingrese es la que más debe aportar para que la que menos tiene y más necesita, más reciba".

Singularidad de Extremadura

Álvarez defiende que la región necesita una financiación suficiente que atienda su "singularidad", como la gran dispersión geográfica y la población envejecida para prestar servicios públicos de calidad, y espera que el modelo se mejore en los trámites que están todavía por venir.

Para ello, también ha pedido a la consejera de Hacienda en funciones, Elena Manzano, que no se levante de la reunión del próximo miércoles del Consejo de Política Fiscal y Financiera, "como ha hecho en las últimas sesiones de este órgano porque no está representando al PP, está representando a los extremeños".

La primera vez sin una "vox única"

En este sentido, la socialista ha subrayado que es la primera vez que Extremadura no tiene una voz única respecto al modelo de financiación autonómica que necesita la región y ha recordado que en la última legislatura se llevó a cabo una comisión no permanente de estudio sobre financiación de la que "se extrajeron unas conclusiones aprobadas por PSOE y Unidas y que fueron desestimadas por PP y Vox".

Y al respecto también ha criticado que vaya a formar parte ahora del gobierno regional un partido que en aquel momento rechazó las conclusiones de dicha comisión por "no creen en el Estado de las autonomías", pero ahora exige formar parte de un gobierno autonómico.

"La única región que perdona el impuesto a los más ricos"

Álvarez también ha recordado que la región afronta este momento con otra situación de debilidad respecto al resto de autonomías y es que es la única región que "está perdonando el impuesto justamente a los más ricos, renunciando a ingresar para tener más justicia fiscal y primando así el interés de unos pocos frente al interés general".

La portavoz socialista ha lamentado que a estas alturas se desconozca cuál es el modelo que plantea Guardiola porque, a su juicio, "cada vez que ha habido la posibilidad de debatir y acordar, han abandonado el debate y han roto el consenso".