El regalo a Extremadura del 125 aniversario de Iberdrola: iluminará el Teatro Romano de Mérida

Iberdrola ha presentado un amplio programa de actividades para celebrar en 2026 sus 125 años de historia con el conjunto de la sociedad española. Bajo el lema '125 años luz', la compañía desplegará durante todo el año iniciativas culturales, musicales y sociales por toda la geografía nacional, con el objetivo de acercar su legado a la ciudadanía y poner en valor su contribución al desarrollo y al progreso a través de la electrificación.

Dentro del calendario de celebraciones, Extremadura contará con un papel destacado mediante la iluminación ornamental del Teatro Romano de Mérida, uno de los monumentos más emblemáticos del patrimonio histórico de la región, que formará parte del recorrido nacional de edificios singulares iluminados con tecnología sostenible y de vanguardia.

El antecedente de Guadalupe

Esta actuación recuerda a la ya acometida por Iberdrola en la región en 2020: la iluminación ornamental exterior del Real Monasterio de Santa María de Guadalupe, declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. La actuación, inaugurada con la presencia del presidente de la compañía, Ignacio Galán, y del entonces presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, permitió poner en valor el conjunto arquitectónico del monasterio mediante tecnología LED de última generación, mejorar la eficiencia energética en un 60% y evitar la emisión de 5,3 toneladas de CO₂ al año, en una intervención que la empresa enmarcó en su compromiso con la conservación del patrimonio histórico, el impulso del turismo de calidad y el desarrollo económico y social de una comunidad en la que está desarrollando su mayor estrategia de renovables.

El Puente Romano

Otra de las actuaciones más significativas de la compañía en la región fue la renovación del sistema de iluminación del Puente Romano de Alcántara, una intervención que permitió realzar este monumento bimilenario mediante la instalación de 36 luminarias LED de bajo consumo. El proyecto supuso una inversión cercana a los 100.000 euros y redujo el consumo energético en más de un 80%, al tiempo que mejoró la percepción nocturna del viaducto y minimizó la contaminación lumínica. La actuación, inaugurada por el presidente de la Junta de Extremadura y el presidente de Iberdrola, se enmarcó en el programa de iluminaciones patrimoniales de la compañía y reforzó la proyección turística de uno de los símbolos históricos más reconocibles de la región, vinculado además a la propia historia energética de la empresa.

Ahora le llega el turno a un monumento especialmente significativo de la historia y el patrimonio extremeño. El Teatro Romano de Mérida cuentan en la actualidad con iluminación ornamental exterior basada en tecnología LED. El sistema está diseñado para resaltar volúmenes, arcos, graderíos y recorridos, sin deslumbramientos ni impactos visuales agresivos. Durante el Festival de Mérida y otras representaciones, se añade una iluminación escénica temporal que no altera el sistema fijo del monumento. La nueva actuación realzará su iluminación ornamental y pretende estar lista a final de 2026.

Un recorrido por 125 años de historia

Desde su fundación como Hidroeléctrica Ibérica en Bilbao el 19 de julio de 1901, Iberdrola ha evolucionado hasta convertirse en la primera eléctrica europea por capitalización bursátil y una de las mayores del mundo. En los últimos 25 años, su expansión internacional la ha consolidado como un grupo global que presta servicio a 100 millones de personas y sostiene 120.000 empleos en España.

El programa del 125 aniversario incluye exposiciones de tecnología y arte, festivales de música, eventos sociales y grandes actos institucionales. El principal de ellos se celebrará en junio en Torre Iberdrola, donde se presentará el libro del 125 aniversario y se ofrecerá un espectáculo de luces y actuaciones musicales abiertas al público.

La música tendrá un papel protagonista con festivales en Madrid y Valencia, además de un foro internacional sobre el impacto social de la actividad de Iberdrola y una exposición interactiva sobre la evolución de la tecnología eléctrica dirigida a todos los públicos.

Iluminación de edificios emblemáticos

A lo largo de 2026, Iberdrola iluminará mensualmente edificios emblemáticos en distintos puntos del país, comenzando por la Capilla Real del Palacio Real de Madrid y finalizando con el alumbrado del Teatro y el Anfiteatro Romano de Mérida, junto a otros enclaves de alto valor patrimonial.

Toda la información sobre el programa del 125 aniversario estará disponible próximamente en la web www.125.iberdrola.com, que incluirá contenidos audiovisuales y testimonios que reflejan el impacto de la compañía en la vida de las personas y su apuesta por un modelo energético más sostenible.