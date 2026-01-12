Sergio Hueso Expósito, nuevo director territorial Sur y Extremadura de Cajamar

Cajamar ha designado a Sergio Hueso Expósito como nuevo director territorial Sur y Extremadura, que releva en el cargo a Raúl Ortega González, quien, a partir de ahora, desempeñará funciones como director corporativo para impulsar y potenciar la gran empresa.

Sergio Hueso Expósito, natural de Torredonjimeno (Jaén, 1989), es diplomado en Ciencias Empresariales y ha desarrollado su carrera profesional íntegramente en Cajamar. Se incorporó a la entidad en 2012 como becario en la oficina de Torremolinos (Málaga), ampliando posteriormente su experiencia en la sucursal de Ubrique (Cádiz). En agosto de 2013 asumió responsabilidades en la oficina de Linares (Jaén), primero como gestor comercial e interventor y, desde 2017, como director. En 2019 fue designado director de la oficina de Martos (Jaén) y, en 2022, pasó a ser director de Zona de Córdoba, Jaén y Extremadura.

Con la incorporación de Hueso Expósito, Cajamar refuerza su compromiso con la cercanía y la excelencia en la atención y el apoyo a empresas y particulares de Andalucía y Extremadura. La entidad apuesta por un liderazgo próximo y una gestión enfocada en el desarrollo del tejido empresarial y la satisfacción de sus clientes.

Además, se ha creado la figura de Dirección de Banca Corporativa, que nace con el objetivo de promover y fortalecer el servicio a grandes empresas, apoyándose en un equipo de directivos con alta especialización y profundo conocimiento sectorial, que aportarán su amplia experiencia, garantizando una gestión ágil, eficiente y orientada a la rentabilidad.