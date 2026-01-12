Sector bancario
Sergio Hueso Expósito, nuevo director territorial Sur y Extremadura de Cajamar
Se crea la unidad organizativa de Dirección de Banca Corporativa
Cajamar ha designado a Sergio Hueso Expósito como nuevo director territorial Sur y Extremadura, que releva en el cargo a Raúl Ortega González, quien, a partir de ahora, desempeñará funciones como director corporativo para impulsar y potenciar la gran empresa.
Sergio Hueso Expósito, natural de Torredonjimeno (Jaén, 1989), es diplomado en Ciencias Empresariales y ha desarrollado su carrera profesional íntegramente en Cajamar. Se incorporó a la entidad en 2012 como becario en la oficina de Torremolinos (Málaga), ampliando posteriormente su experiencia en la sucursal de Ubrique (Cádiz). En agosto de 2013 asumió responsabilidades en la oficina de Linares (Jaén), primero como gestor comercial e interventor y, desde 2017, como director. En 2019 fue designado director de la oficina de Martos (Jaén) y, en 2022, pasó a ser director de Zona de Córdoba, Jaén y Extremadura.
Con la incorporación de Hueso Expósito, Cajamar refuerza su compromiso con la cercanía y la excelencia en la atención y el apoyo a empresas y particulares de Andalucía y Extremadura. La entidad apuesta por un liderazgo próximo y una gestión enfocada en el desarrollo del tejido empresarial y la satisfacción de sus clientes.
Además, se ha creado la figura de Dirección de Banca Corporativa, que nace con el objetivo de promover y fortalecer el servicio a grandes empresas, apoyándose en un equipo de directivos con alta especialización y profundo conocimiento sectorial, que aportarán su amplia experiencia, garantizando una gestión ágil, eficiente y orientada a la rentabilidad.
- Extremadura lanza la primera convocatoria de 4 millones para la rehabilitación de viviendas en municipios de hasta 10.000 habitantes
- Casi 12.000 autónomos en Extremadura no superan los 900 euros de ingresos mensuales
- Sigue en directo la cabalgata de Reyes Magos en Extremadura
- Vox pedirá entrar en el gobierno de Guardiola con una vicepresidencia y varias consejerías
- Unidas por Extremadura, sobre el nuevo modelo de financiación: 'Ni ordinalidad ni dumping fiscal
- Las empresas extremeñas desbordan las ofertas para los ‘erasmus rurales’
- De Extremadura a París sin salir de casa: el ingenio de un repartidor de butano recrea la Torre Eiffel en su jardín
- La Junta licita las obras para mejorar 27 kilómetros de la EX-112 entre la EX-101 y Jerez de los Caballeros