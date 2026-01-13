El tiempo
Cáceres, en alerta amarilla por lluvias intensas: hasta 70 litros por metro cuadrado en 12 horas
Para el miércoles, se esperan cielos nubosos y precipitaciones en la primera mitad del día en la zona este, con un descenso de las temperaturas mínimas
La zona norte de la provincia de Cáceres se encuentra este martes en alerta amarilla por lluvias intensas. Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), en esta zona se pueden acumular entre 40 y 70 litros por metro cuadros en 12 horas.
El aviso se ha activado a las seis de la mañana y se prolongará hasta las 21.00 horas de la noche.
En el resto de la comunidad pueden caer precipitaciones débiles o moderadas, que serán localmente persistentes en las zones montañosas del norte de la región, donde permanece activa la alerta amrarilla.
En cuanto a las temperaturas, las mínimas sufrirán un ligero o moderado ascenso, más notable en el sur extremeño, mientras que las máximas no sufrirán cambios en el oeste y descenderán en el este.
Miércoles
Para la jornada del miércoles, no se esperan fenómenos meterológicos significativos, y se mantendrán los cielos nubosos, con nubosidad abudante por la mañana.
Durante la primera mitad del día se esperan precipitaciones hacia el este, que tenderán a remitir por la tarde.
Las temperaturas mínimas experimentarán un descenso y las máximas ascenderán en el norte montañoso y se mantendrán sin cambios o en ligero descenso en el resto de la región.
Recomendaciones
Ante el aviso amarillo, se recomienda a las Alcaldías que mantengan en situación de alerta a las agrupaciones de voluntariado de Protección Civil de las localidades de esta zona cacereña, así como a la Policía Local y servicios de mantenimiento de sus ayuntamientos para que revisen y presten especial atención a los sumideros, socavones y muros en mal estado.
Además, a la ciudadanía en general se le aconseja circular por las carreteras con la máxima precaución posible, prestando especial atención a posibles desprendimientos de tierra, no atravesar carreteras inundadas, no estacionar en cauces secos, ni en las orillas de los ríos; en casa, mantener limpios sumideros y sistemas de evacuación de agua y en caso de necesidad, ponerse en contacto con el 112.
