CCOO y Freampa instan a la Junta a mejorar la gestión de las ayudas a la climatización de centros en Extremadura

La Federación de Enseñanza de CCOO de Extremadura y la Federación Regional Extremeña de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos de Centros Públicos de Extremadura (Freampa) han solicitado a la Consejería de Educación, Ciencia y Formación Profesional a "mejorar la publicidad y gestión" de la segunda partida de subvenciones destinadas a la mejora de la eficiencia energética en edificios e infraestructuras educativas de titularidad municipal, susceptibles de ser cofinanciadas por el programa Feder 2021-2027.

Participación "muy limitada"

Ambas organizaciones recuerdan, a través de una nota de prensa conjunta, que la primera convocatoria, publicada en agosto de 2024, tuvo una participación "muy limitada", ya que de los 30 millones de euros previstos, solo se adjudicaron 9.480.782 euros.

Según los datos que aportan, estas ayudas, que estaban dirigidas a más de 400 centros públicos de Educación Infantil y Primaria de la región, fueron solicitadas únicamente por 63 entidades locales, lo que permitió actuar en 74 centros educativos, y además, quedaron excluidas las solicitudes de 20 ayuntamientos por no subsanar la documentación requerida o por no ajustarse los proyectos a las bases de la convocatoria.

CCOO y Freampa recuerdan que esta situación les llevó a solicitar explicaciones a la Consejería de Educación el pasado mes de junio, y ya julio, mantuvieron una reunión con responsables de la consejería trasladar su preocupación tanto por la baja participación registrada como por la "falta de adecuación de los centros educativos ante episodios meteorológicos extremos, cada vez más frecuentes, y por el impacto de las altas temperaturas en el desarrollo normal de la actividad lectiva", señalan.

Reforzar las "medidas de difusión"

Ahora, y ante la próxima publicación de una segunda convocatoria de estas ayudas, CCOO y Freampa instan que ésta se lleve a cabo "con la mayor prontitud posible", y de hecho, solicitan que "se refuercen las medidas de difusión de las ayudas y que se facilite la participación de los municipios más pequeños", evitando que tengan que asumir la elaboración de proyectos técnicos -para los que, en muchos casos, no disponen de medios- o el 20 por ciento del coste de las actuaciones.

Tal y como ambas organizaciones trasladaron a la Consejería de Educación, en la reunión mantenida en julio, consideran "imprescindible incentivar la participación de las entidades locales y avanzar hacia una financiación directa por parte de la Administración autonómica en aquellas actuaciones que resulten más urgentes", señalan.

Para CCOO y Freampa, "no es razonable que los centros educativos sean los únicos edificios públicos que carecen de sistemas adecuados de climatización", lo que supone una situación que "preocupa y afecta tanto al alumnado y a sus familias como al personal docente y no docente que desarrolla su labor en los centros educativos de Extremadura", concluyen.