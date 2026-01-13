Funcionarios y docentes empezarán a cobrar en la nómina de enero todas las subidas salariales pactadas

Los funcionarios extremeños verán reflejada en la nómina de enero todos los incrementos salariales que están sobre la mesa: el 2,5% con carácter retroactivo de 2025, el 1,5% de 2026 y en el caso de los docentes, los 80 euros mensuales. "Subidas importantes que sin duda redundarán en la mejora de los servicios públicos", ha destacado la consejera de Hacienda y Administración Pública en funciones, Elena Manzano.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, Manzano ha explicado que los docentes extremeños verán reflejada en la nómina de enero la subida de 80 euros mensuales que el Ejecutivo del PP se había comprometido a asumir, una mejora que llegará a 18.841 maestros y profesores de enseñanza no universitaria. El incremento supone 1.120 euros más al año por docente, repartidos en 14 pagas, y tiene un impacto presupuestario de 24,6 millones de euros por ejercicio.

Interinos y personal laboral

La subida no se limita al profesorado funcionario de carrera, sino que se ha aplicado también a docentes interinos y personal laboral docente que ocupa plazas de carácter no universitario. Manzano ha recordado que la medida se adopta tras el choque con los sindicatos educativos, que en 2025 convocaron protestas por la homologación salarial.

"Una vez más cumplimos con los docentes y mejoramos sus condiciones laborales y retributivas, lo que sin duda redundará en la mejora educativa", afirma la consejera en funciones, para recordar después que por parte de la Junta de Extremadura ha habido "voluntad negociadora en todo momento" con los representantes sindicales.

Más profesorado y menos carga lectiva

En esta línea, Manzano ha explicado que la mejora salarial se suma a otras actuaciones aplicadas en el ámbito educativo en los últimos cursos. Entre ellas, la incorporación de 1.081 docentes más al sistema y la reducción de la carga lectiva semanal, que ha pasado de 25 a 23 horas.

También se ha actuado sobre la ratio de alumnos por aula, que se ha reducido de 25 a 22 en Educación Infantil y de 35 a 30 en Bachillerato, así como en medidas de conciliación, con la eliminación de la jornada laboral de tarde para el profesorado.

Subidas para todos los empleados públicos

En paralelo a la mejora específica para los docentes, la nómina de enero incorporará también la subida salarial del 2,5% correspondiente a 2025 para el conjunto de los empleados públicos. A este incremento se suma además el 1,5% pactado para 2026, que ha comenzado igualmente a aplicarse.

Desde el Ejecutivo regional se destaca que se trata de "subidas importantes" que afectan al conjunto del personal al servicio de la Administración y que "redundan en la mejora de los servicios públicos". En este ámbito, Manzano ha subrayado que el Ejecutivo del PP ha cumplido "con todas y cada una de las actuaciones en el marco de la negociación estatal y la deuda pendiente de 2020".