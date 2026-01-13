Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Fallece una mujer de 36 años en un accidente laboral en Torremayor

Se ha activado el protocolo de la Dirección General de Trabajo

Una mujer de 36 años ha fallecido este martes al quedar atrapada como consecuencia de un accidente laboral ocurrido en el municipio pacense de Torremayor, según informa el Centro de Urgencias y Emergencias 112 Extremadura.

Del incidente se ha alertado pasadas las 14:00 horas al 112 que no ha aportado de momento información sobre el centro de trabajo.

Hasta el lugar se han desplazado recursos sanitarios: una unidad medicalizada de atención rápida (UMAR) y dotación del consultorio local; una unidad de Cruz Roja, efectivos de la Guardia Civil, bomberos del parque de Mérida y un técnico del Centro Extremeño de Seguridad y Salud Laboral (CESSLA).

La víctima presentaba lesiones incompatible con la vida, se indica.

Pendiente de determinar el carácter laboral del suceso, se ha activado el protocolo de la Dirección General de Trabajo

La Junta de Extremadura destina 1,5 millones de euros para asesorar al sector agrícola sobre las plagas

Fallece una mujer de 36 años en un accidente laboral en Torremayor

Tres de cada cuatro trabajadores extremeños están pendientes de que se renueven sus condiciones laborales en 2026

Extremadura aguanta en la cola, pero el alquiler ya crece casi el doble que la media española

La Sociedad Extremeña de Médicos muestra su preocupación por la "persistencia de agresiones" a personal sanitario

Primer llamamiento urgente de docentes del año: Educación busca profesores de 16 especialidades en Extremadura

Extremadura calcula que perdería 700 millones con la propuesta de financiación autonómica del Gobierno

Funcionarios y docentes empezarán a cobrar en la nómina de enero todas las subidas salariales pactadas

