Fallece una mujer de 36 años en un accidente laboral en Torremayor

Una mujer de 36 años ha fallecido este martes al quedar atrapada como consecuencia de un accidente laboral ocurrido en el municipio pacense de Torremayor, según informa el Centro de Urgencias y Emergencias 112 Extremadura.

Del incidente se ha alertado pasadas las 14:00 horas al 112 que no ha aportado de momento información sobre el centro de trabajo.

Hasta el lugar se han desplazado recursos sanitarios: una unidad medicalizada de atención rápida (UMAR) y dotación del consultorio local; una unidad de Cruz Roja, efectivos de la Guardia Civil, bomberos del parque de Mérida y un técnico del Centro Extremeño de Seguridad y Salud Laboral (CESSLA).

La víctima presentaba lesiones incompatible con la vida, se indica.

Pendiente de determinar el carácter laboral del suceso, se ha activado el protocolo de la Dirección General de Trabajo