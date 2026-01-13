Apoyo al campo
La Junta de Extremadura destina 1,5 millones de euros para asesorar al sector agrícola sobre las plagas
Estas ayudas tienen por objeto financiar, a través de las agrupaciones de productores, el asesoramiento técnico en el ámbito fitosanitario a los titulares de pequeñas y medianas explotaciones agrícolas
La Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible ha abierto la convocatoria de subvenciones para la prestación de asesoramiento técnico al sector agrícola en materia de protección de los vegetales por un importe de 1.550.000 euros.
Estas ayudas tienen por objeto financiar, a través de las agrupaciones de productores, el asesoramiento técnico en el ámbito fitosanitario a los titulares de pequeñas y medianas explotaciones agrícolas ubicadas en la región, de forma directa y a través del mantenimiento de redes de alerta y vigilancia fitosanitaria.
Innovación
Del mismo modo, contemplan la realización de trabajos innovadores en el ámbito de la sanidad vegetal que incidan en la mejora medioambiental de las explotaciones, según la resolución ha publicado este martes el Diario Oficial de Extremadura (DOE).
Las aportaciones económicas podrán ser solicitadas por agrupaciones de productores agrícolas reconocidas, mientras que el procedimiento de otorgamiento de subvenciones es el de concurrencia competitiva, mediante convocatoria periódica. El plazo para cumplimentar y presentar las solicitudes será de veinte días hábiles, contados a partir de este miércoles, 14 de enero
- Extremadura lanza la primera convocatoria de 4 millones para la rehabilitación de viviendas en municipios de hasta 10.000 habitantes
- Casi 12.000 autónomos en Extremadura no superan los 900 euros de ingresos mensuales
- Vox pedirá entrar en el gobierno de Guardiola con una vicepresidencia y varias consejerías
- Unidas por Extremadura, sobre el nuevo modelo de financiación: 'Ni ordinalidad ni dumping fiscal
- De Extremadura a París sin salir de casa: el ingenio de un repartidor de butano recrea la Torre Eiffel en su jardín
- La Junta licita las obras para mejorar 27 kilómetros de la EX-112 entre la EX-101 y Jerez de los Caballeros
- La base aérea extremeña, eje del nuevo sistema de entrenamiento en combate aéreo con los nuevos cazas turcos
- ¿Cuánto deben pagar los invitados a una boda en Extremadura?