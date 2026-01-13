Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Apoyo al campo

La Junta de Extremadura destina 1,5 millones de euros para asesorar al sector agrícola sobre las plagas

Estas ayudas tienen por objeto financiar, a través de las agrupaciones de productores, el asesoramiento técnico en el ámbito fitosanitario a los titulares de pequeñas y medianas explotaciones agrícolas

Aplicación de fitosanitarios

Aplicación de fitosanitarios / Agencias

El Periódico Extremadura

El Periódico Extremadura

Cáceres

La Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible ha abierto la convocatoria de subvenciones para la prestación de asesoramiento técnico al sector agrícola en materia de protección de los vegetales por un importe de 1.550.000 euros.

Estas ayudas tienen por objeto financiar, a través de las agrupaciones de productores, el asesoramiento técnico en el ámbito fitosanitario a los titulares de pequeñas y medianas explotaciones agrícolas ubicadas en la región, de forma directa y a través del mantenimiento de redes de alerta y vigilancia fitosanitaria.

Innovación

Del mismo modo, contemplan la realización de trabajos innovadores en el ámbito de la sanidad vegetal que incidan en la mejora medioambiental de las explotaciones, según la resolución ha publicado este martes el Diario Oficial de Extremadura (DOE).

Las aportaciones económicas podrán ser solicitadas por agrupaciones de productores agrícolas reconocidas, mientras que el procedimiento de otorgamiento de subvenciones es el de concurrencia competitiva, mediante convocatoria periódica. El plazo para cumplimentar y presentar las solicitudes será de veinte días hábiles, contados a partir de este miércoles, 14 de enero

TEMAS

