Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Apuestas en ExtremaduraAeródromo en CáceresAsesinato ZafraSíguenos en Google Discover
instagramlinkedin

Sector agrario

Lonja de Extremadura: estos son los precios actualizados a día 13 de enero de 2026

Consulta aquí todos los datos de la lonja agropecuaria extremeña

Imagen de un rebaño de ovejas.

Imagen de un rebaño de ovejas. / UPA-UCE

El Periódico Extremadura

El Periódico Extremadura

Presentamos los datos actualizados a día 13 de enero de 2026 de la Lonja agropecuaria de Extremadura.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Extremadura lanza la primera convocatoria de 4 millones para la rehabilitación de viviendas en municipios de hasta 10.000 habitantes
  2. Casi 12.000 autónomos en Extremadura no superan los 900 euros de ingresos mensuales
  3. Sigue en directo la cabalgata de Reyes Magos en Extremadura
  4. Vox pedirá entrar en el gobierno de Guardiola con una vicepresidencia y varias consejerías
  5. Unidas por Extremadura, sobre el nuevo modelo de financiación: 'Ni ordinalidad ni dumping fiscal
  6. Las empresas extremeñas desbordan las ofertas para los ‘erasmus rurales’
  7. De Extremadura a París sin salir de casa: el ingenio de un repartidor de butano recrea la Torre Eiffel en su jardín
  8. La Junta licita las obras para mejorar 27 kilómetros de la EX-112 entre la EX-101 y Jerez de los Caballeros

Nueve de cada diez docentes extremeños advierten de un clima más conflictivo en las aulas

Nueve de cada diez docentes extremeños advierten de un clima más conflictivo en las aulas

Gabriel Moreno, experto en financiación autonómica: "Extremadura necesita más de 200 millones para salir del furgón de cola"

Gabriel Moreno, experto en financiación autonómica: "Extremadura necesita más de 200 millones para salir del furgón de cola"

Lonja de Extremadura: estos son los precios actualizados a día 13 de enero de 2026

Lonja de Extremadura: estos son los precios actualizados a día 13 de enero de 2026

Campo, industria, seguridad y educación: áreas prioritarias de Vox en la negociación para entrar en el Gobierno de Extremadura

Campo, industria, seguridad y educación: áreas prioritarias de Vox en la negociación para entrar en el Gobierno de Extremadura

Las cooperativas agroalimentarias apoyan las tractoradas y exigen a la UE "respuestas urgentes"

Las cooperativas agroalimentarias apoyan las tractoradas y exigen a la UE "respuestas urgentes"

De Miguel rechaza el nuevo modelo de financiación y avisa de que “seguirá empobreciendo a Extremadura”

Extremadura reparte 5,4 millones para contratos en obras y servicios rurales: esto es lo que recibe cada municipio

Extremadura reparte 5,4 millones para contratos en obras y servicios rurales: esto es lo que recibe cada municipio

Sergio Hueso Expósito, nuevo director territorial Sur y Extremadura de Cajamar

Sergio Hueso Expósito, nuevo director territorial Sur y Extremadura de Cajamar
Tracking Pixel Contents