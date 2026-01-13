Los médicos de Atención Primaria están llamados a la huelga este miércoles y jueves: el SES fija los servicios mínimos

Nueva huelga de médicos a la vista. Esta vez es el Sindicato de Médicas y Médicos de Atención Primaria (SMP), una organización minoritaria de Andalucía, la que ha convocado dos jornadas de paro para este miércoles y jueves, 14 y 15 de enero, y llama a la movilización a los facultativos de familia y los pediatras, incluidos los servicios de urgencias extrahospitalarios y los MIR de esas especialidades.

A la espera del seguimiento que pueda tener esta nueva movilización, la Consejería de Salud y Servicios Sociales ha dictado una orden por la que se establecen los servicios mínimos en las instituciones sanitarias del Servicio Extremeño de Salud (SES).

Así, según la orden publicada en el Diario Oficial de Extremadura (DOE) de este martes, todos los centros de Atención Primaria (centros de salud o consultorios locales) en los que se ubique un PAC (Punto de Atención Continuada) o PAC Accesorio, en lo referente a su cobertura por personal en servicios mínimos, serán atendidos en régimen de Atención Continuada como un día festivo.

En los centros de salud donde no se ubique un PAC se designará como servicios mínimos un médico para la atención a la urgencia exclusivamente. De igual forma, los servicios de Urgencias y Emergencias en Atención Primaria se contemplarán en su totalidad como servicios mínimos.

Atención inexcusable

Respecto a los servicios mínimos relativos a los pediatras de Atención Primaria, se establecerán diferencias: en los centros de salud donde haya dos o más pediatras se designará como servicios mínimos a uno de ellos, en aquellos centros de salud en los que haya un pediatra, en el caso de que éste ejercite su derecho a la huelga, la atención será la de un día festivo. Como norma general, se prestará atención sanitaria a todos aquellos pacientes que la precisen de forma inexcusable (urgente y no demorable).

De esta forma, la Junta recuerda que la asistencia sanitaria constituye un servicio público esencial asociado al derecho constitucional a la protección de la salud, por lo que la Administración está obligada a garantizar su cobertura mínima durante una huelga. Y señala que los servicios mínimos se han fijado atendiendo al principio de proporcionalidad entre el derecho a la huelga y la necesidad de mantener la atención sanitaria urgente y no demorable.

Entre los criterios empleados para fijar los mínimos figuran la necesidad de asegurar la atención urgente, proteger a pacientes vulnerables, evitar retrasos críticos en diagnósticos y tratamientos, cumplir con las normativas sanitarias y asegurar el funcionamiento básico de áreas hospitalarias cuya interrupción afectaría al conjunto del centro.