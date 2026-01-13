Actualidad
Las noticias de Extremadura: los titulares que no debes perderte hoy, 13 de enero
Gabriel Moreno, experto en financiación autonómica: "Extremadura necesita más de 200 millones para salir del furgón de cola"
La propuesta de reforma del Gobierno introduce cambios de calado tras casi dos décadas de espera, pero el vicedecano de la Facultad de Derecho advierte que no resuelve los problemas estructurales del sistema y deja en segundo plano factores clave como dispersión y superficie
Nueve de cada diez docentes extremeños advierten de un clima más conflictivo en las aulas
Nueve de cada diez profresores de la región perciben una situación complicada y el 83% ve más agresiones, una de las cifras más altas del país
Nueva reforma a la vista en Cáceres: ¿Cómo cambiará el paseo de Cánovas tras su esperada remodelación?
El ayuntamiento ha confirmado que destinará 6,5 millones de euros de fondos europeos a la renovación del eje formado por la avenida de España, la plaza de América y el paseo de Cánovas
La madre y el hermano del hombre apuñalado por su pareja en Zafra: "Quería dejarla y volver con su exnovia"
La acusación particular señala a los celos como el móvil de la acusada para asesinar a Iván Melo y rechaza la versión de que actuó en legítima defensa
El Rey Felipe VI presidirá la jura de bandera del Cefot en Cáceres el 24 de enero
Su Majestad presidió ya una jura en 1995 siendo Príncipe de Asturias
- Extremadura lanza la primera convocatoria de 4 millones para la rehabilitación de viviendas en municipios de hasta 10.000 habitantes
- Casi 12.000 autónomos en Extremadura no superan los 900 euros de ingresos mensuales
- Vox pedirá entrar en el gobierno de Guardiola con una vicepresidencia y varias consejerías
- Unidas por Extremadura, sobre el nuevo modelo de financiación: 'Ni ordinalidad ni dumping fiscal
- De Extremadura a París sin salir de casa: el ingenio de un repartidor de butano recrea la Torre Eiffel en su jardín
- La Junta licita las obras para mejorar 27 kilómetros de la EX-112 entre la EX-101 y Jerez de los Caballeros
- La base aérea extremeña, eje del nuevo sistema de entrenamiento en combate aéreo con los nuevos cazas turcos
- ¿Cuánto deben pagar los invitados a una boda en Extremadura?