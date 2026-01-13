Las noticias de Extremadura: los titulares que no debes perderte hoy, 13 de enero

Estas son las noticias más destacadas de hoy en Extremadura:

La propuesta de reforma del Gobierno introduce cambios de calado tras casi dos décadas de espera, pero el vicedecano de la Facultad de Derecho advierte que no resuelve los problemas estructurales del sistema y deja en segundo plano factores clave como dispersión y superficie

Nueve de cada diez profresores de la región perciben una situación complicada y el 83% ve más agresiones, una de las cifras más altas del país

El ayuntamiento ha confirmado que destinará 6,5 millones de euros de fondos europeos a la renovación del eje formado por la avenida de España, la plaza de América y el paseo de Cánovas

La acusación particular señala a los celos como el móvil de la acusada para asesinar a Iván Melo y rechaza la versión de que actuó en legítima defensa

Su Majestad presidió ya una jura en 1995 siendo Príncipe de Asturias