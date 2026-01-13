Formación
Primer llamamiento urgente de docentes del año: Educación busca profesores de 16 especialidades en Extremadura
La consejería oferta un total de 24 vacantes en la comunidad. Los interesados pueden presentar la solicitud hasta el 15 de enero a las 9.00 horas
La Consejería de Educación ha lanzado esta mañana un llamamiento urgente para cubrir 24 plazas docentes de forma extraordinaria ante la falta de personal en las listas ordinarias, supletorias y extraordinarias vigentes en la actualidad.
En concreto, se han convocado 24 vacantes de las siguientes especialidades:
-Matemáticas: cinco plazas para institutos de Logrosán, Talayuela, Badajoz y Alcuéscar.
-Tecnología: una vacante en el IES Luis de Morales de Arroyo de la Luz.
-Procesos sanitarios: dos plazas para Cáceres y Navalmoral de la Mata.
-Sistemas electrónicos: una vacante en el IES Emérita Augusta de Mérida.
-Instalaciones electrotécnicas: una plaza en Navalmoral de la Mata.
-Operaciones y equipos de producción agraria: una vacante en el IES Lacimurga de Navalvillar de Pela.
-Procedimientos de diagnóstico clínico y ortoprotésico: dos plazas en Cáceres y Llerena.
-Procedimientos sanitarios y asistenciales: una vacante en el IES Javier García Téllez de Cáceres.
-Procesos comerciales: una plaza en el IES Gonzalo Torrente Ballester de Miajadas.
-Procesos de gestión administrativa: una plaza en el IES Campos de San Roque de Valverde de Leganés.
-Sistemas y aplicaciones informáticas: dos vacantes en institutos de Badajoz y Cabezuela-Navaconcejo.
-Equipos electrónicos: dos vacantes en el IES Zurbarán de Badajoz y en el IES Emérita Augusta de Mérida.
-Portugués: una plaza a media jornada en la EOI de Badajoz.
-Piano: una vacante en el conservatorio Sagrario Ruiz-Piñero de Cáceres.
-Violoncello: una vacante en el conservatorio Hermanos Berzosa de Cáceres.
-Patronaje y confección: una plaza a media jornada en el centro de educación especial Emérita Augusta de Mérida.
Las personas interesadas en ocupar estas plazas no tienen que formar parte de ninguna lista docente previa y deberán presentar su solicitud cumplimentando un formulario disponible en Profex antes del jueves, 15 de enero, a las 9.00 horas.
Requisitos
Los aspirantes deberán contar con la titulación requerida en cada especialidad y solo en el caso de las plazas de profesores de Secundaria y del cuerpo de profesores de Escuela Oficial de Idiomas deberán estar en posesión de la formación pedagógica y didáctica obligatoria por ley. En concreto, se requerirá el máster universitario que habilita para el ejercicio de profesor de Secundaria, Bachillerato, FP y Enseñanzas de Idiomas, pero también se aceptan los títulos profesionales de Especialización Didáctica, el Certificado de Cualificación Pedagógica y el Certificado de Aptitud Pedagógica (CAP) obtenidos antes de 2009.
La adjudicación de las plazas se llevará a cabo de forma telefónica siguiendo el orden de prelación establecido entre los solicitantes: tendrán preferencia aquellos que cumpliendo los requisitos formen parte de listas de espera ordinarias, supletorias y extraordinarias, por este orden, y en el caso de los aspirantes que no formen parte de ninguna de esas listas el orden lo fijará el expediente académico de cada solicitante.
